BIZ勝派丨轉廢為寶 循環經濟 Dell為電腦開創永續發展

3C產品日新月異，產能規模大而成本相對小，定價愈實惠且替代性高，惟生命周期短，換款愈密，所衍生的電子廢物愈多，對環境造成威脅。雖然企業積極回收再用，但缺乏針對產業鏈永續性部署而成效不彰。Dell Technologies副總裁兼港澳市場總經理李詩韻Yoki提出循環經濟理念，「我們發表『Concept Luna』筆電，又訂立『moonshot』目標，到2030年的產品，包裝100%與產品元件一半以上，由可回收或再生材料製成，為永續發展出力。」

愈來愈多企業將「可持續發展」納入企業管治方針，Yoki指相關考量並非全由企業道德驅使，還會影響公司決策和個人消費意欲。她解釋，「我們留意到高達94%的IT Desktop Management表明，品牌的社會責任將影響採購；95%企業需求建議書(RFP)加入可持續發展要求；77%消費者傾向購買具可持續發展的產品。」早前甲骨文Oracle也發表類似報告，稱74%受訪者表示會與不重視可持續發展的品牌斷絕關係、89%人則願意付出衍生的溢價來支持，足證社會意識強勁。「早在2007年創辦人米高戴爾便率先表明，Dell將成為全球『最綠色』IT企業，其零碳願景更影響業界。」Yoki認為企業和消費者還能透過「綠色採購」展現對可持續發展的重視及承擔，為其自身樹立良好印象。

Concept Luna可減五成碳足跡

3C創新帶來電子垃圾，據統計2019年全球產生的5,360萬噸電子廢物，僅17.4%能妥善回收，其餘則不知去向。Dell Technologies全球環境事務部門亞太區總監戴令徽Vivian表示，Dell倡議循環經濟概念，便是將它們轉化為寶藏，並在新產品生產時重複使用這些材料。「2014年我們率先獲得封閉式循環塑料認證，應用於一體機及顯示器；翌年夥Carbon Conversions開發再生碳纖技術，從航空廢料回收無紡布碳纖織物炮製既輕且韌的機殼；2019年已能從自家產品回收磁鐵重用、去年還實現封閉式循環鋁生產。」

Vivian有感業界為環保各自起動，若果整個產業共同行動，相信效益更能翻倍，對此她指Dell早在2017牽頭夥回收業成立NextWave Plastics平台，致力堵截流入海洋的海漂與沿岸塑料，「直至2020年1月，逾220萬個包裝托盤已使用逾88,000磅海洋塑料，其後HP也加入計劃共同努力。」Dell實踐循環經濟理念，以「Concept Luna」之名為產品引進易於維護及循環回收元素。Vivian補充，「計劃最關鍵的概念，就是精簡零件配置。如縮減75%面積並減少兩成零件的主機板，無風扇被動散熱，少螺絲易拆解維修、升級和回收設計；鋁製上蓋又改用水力發電能源以衝壓成型製造，減低耗電。」難怪品牌宣稱Concept Luna可減五成碳足跡。