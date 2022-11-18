Gen5賽車級摩打 Fluffy Optic微塵無所遁形 Dyson Gen5detect 享黑洞級吸力

無線吸塵機名牌Dyson月初推出年度旗艦作Dyson Gen5detect，為「最強吸力」重新演繹。新機配備升級第五代Gen5 Hyperdymium摩打，廠方指其轉速遠高於一級方程式賽車引擎，配合能偵測多兩倍微塵的Fluffy Optic智能光學偵測吸頭，吸塵能力堪稱「黑洞級」！

Gen5 Hyperdymium 262AW吸力超群

Dyson Gen5detect延續系列醒目搶眼的外觀與配色，新機採用第五代Gen5 Hyperdymium，摩打體積較上一代細小，且旋轉速度高達135,000rpm，創造出262AW輸出的強大吸力，廠方指其轉速比一級方程式賽車引擎快9倍，基本上任何微塵顆粒均逃不過它的「掌心」；配合全密封與全機HEPA過濾系統，今代還特別將後置濾網改用1.9米長的物料，再經摺疊145次後，能捕捉99.99%細至0.1微米的微粒，加上內置14個圓錐氣旋，可在吸力不減下有效從氣流中分離出塵垢，連同病毒粒子牢牢緊鎖集塵筒中，再釋出潔淨空氣。

