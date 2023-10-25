Google Pixel 8 Pro評價及規格｜強大AI！一定影到完美合照？比較Pixel 7 Pro及S23 Ultra鏡頭攝力

在之前對於Pixel的評論中，我們已經提到了作為Google旗下的手機，它一直以來都不是以最先進的硬件來銷售，而是將重點放在軟件方面。
到了現在的Pixel 8 Pro也是如此，除了基本的換代升級，這一代它還主打Best Take、Magic Editor和Audio Magic Eraser等人工智能功能，以提升用戶的攝影體驗。然而，這些新功能究竟有多神奇，以及它們是否實用呢？在我們不僅會對硬件配置進行評估，還會試用這些人工智能特性，以另一個角度來看這款「智能」手機。
Google Pixel 8 Pro評測｜外型設計
先來同大家看下佢的外觀先，今代Pixel 8 Pro就有黑色白色同我地手上呢一隻的藍色，同上代一樣啦成部機的邊框，同鏡頭模組外框都是用了令面的不鏽鋼。機背就同上代唔同，由上代的令面玻璃變了今代的磨砂玻璃設計。如果二揀一，我可能會揀返上代的設計。
因為相比起Samsung S23同iPhone 15，今代呢隻磨砂處理塑膠感都幾重，望上去反而無咁高級啲。另外Google今代的螢幕玻璃就再冇喺邊位做曲面設計，改翻用全平面設計。
除了背板同螢幕之外，今代外觀上同上代最大的分別，就是潛望鏡個鏡頭模組。同其他兩個鏡頭合返埋一齊，同埋側邊會多了個溫度計，可以比大家用來讀吓周邊的溫度
Google Pixel 8 Pro評測｜規格
Google今代都喺Pixel的硬件上面有唔少提升，首先就是螢幕，今代8 Pro的Super Actua Display的峰值亮度 號稱可以去到2400nits，是巿面上最光的手機螢幕之一。除此之外，新機今代採用了LTPO的螢幕刷新率可以喺1hz到120hz之間調整，去慳返多啲電。
講起耗電 今代8 Pro的快叉功率比起上代都有輕微的進歩，由23W提升到30W，而無線充電功率同上代一樣是23W。去到硬件性能，今代的Pixel 8 Pro就由12GB RAM起跳，處理器就由上代的Tensor G2升級了去G3。
幫大家跑完分之後，我地就發現雖然8 Pro的性能對比起上代有少量的提升，但都只是同拍年幾前出的Snapdragon 8 Gen 1 差唔多，而同隔離的旗艦級S23 Ultra比更加仲是有一段距離。所以對於一啲經常玩手機Game，對處理器性能有要求的朋友來講，呢個價位絕對有更好的選擇。
Google Pixel 8 Pro評測｜鏡頭
至於鏡頭今代8 Pro就主打升級的夜攝功能，主鏡頭的sensor雖然和上代一樣，都是用了 1.31分之一吋的五千萬像素，不過它的光圈就由f1.9變大至f1.7，多了21%的進光量。而超廣角鏡頭模組升級就會更加大，先是Sensor由上代的千二萬像素升級做今代的四千八百萬像素。另外鏡頭光圈都會由上代的f2.2升級做今代的 f1.95，經過pixel binning之後，官方指進光量足足多了105%。
我們就拿來上代7 Pro以及S23 Ultra來比較攝影效果，大家可以看看喜歡那部機多一點。我們先來看看三部機主鏡頭的表現，參數上8 Pro同7 Pro的主鏡頭除了光圈大小有些微差別之外，基本上都是差唔多。而雖然S23 Ultra的sensor可以達到2億像素，但值得留意的是三個主鏡頭模組的傳感器大小基本上都是差不多，一般情況下主鏡頭成像表現三部機都不會差得太遠。不過有趣的是我們發現在某些情況下7 Pro同8 Pro對於畫面細節的解像力，竟然會比S23 Ultra好一點
我們再看看夜景表現，在這一set相裏面我們都看到三部機對於夜景的光比處理上都有很大分別。我們就覺得8 Pro的效果是最真實看上去最自然，而7 Pro 傾向將低光推高一點，反而就看到S23 Ultra的HDR就做得太過重手了。順帶一提，Flare和鬼影往往都是手機鏡頭最棘手的問題。奇怪的就是8 Pro的Flare問題似乎有些嚴重，反而7 Pro同S23 Ultra對於點光源的處理都做得不錯。
接下來我們來看超廣角鏡頭的表現，在呢個焦段參數上最wide的就是等效焦距11mm的8 Pro，接著就是13 mm的7 Pro同S23 Ultra。整體而言我們就看不出來它們成像質素有咩明顯的差別。最主要的都是色彩表現上，S23 Ultra會比較鮮艷。然後我們再看看遠攝能力。S23 Ultra在這個環節優勢就比較大﹛因為佢有3倍同10倍兩個原生遠攝焦段，而兩部Pixel都只得5倍焦段。最後就看看自拍鏡頭的表現，在自拍這一方面我自己就最喜歡7 Pro 拍出來的效果，因為佢的效果望落去膚色是最白的，對於面部細節位的處理都是最好。反而S23 Ultra 拍出來的色溫會是偏暖，我就覺得看上去會沒有那麼好看。
Google Pixel 8 Pro評測｜AI Functions
Best Take
事不宜遲，我們就馬上來實試Pixel 8 Pro的AI功能。除了它們本來已經有的Magic Eraser之外，今代新增的AI功能大多都是集中於 Google Photo 上面，包括Best Take，Magic Editor同Audio Magic Eraser等等。
我們先來講講 今代話題度最高的Best Take，不知道大家有沒有試過 一班朋友一齊拍照，但是影來影去 總是有一兩個人不合群，拍影那一刻才眨眼？今代Google就很周到，只要你同一張相拍了幾次，Google的AI就可以幫你自動選擇那set相裏面每個人的所有表情。所以拍差了一張相不要緊，那set相裡面 總會有一張ok的。
Magic Editor
去到Magic Editor，簡單啲來說 它就是一個加強版的Magic Eraser，意思說是它不止可以進行後期移除相片裏面的物件。今代新增的Magic Editor還可以給你移動，同放大縮細相片裏面的物件，就好似我們現在用它來放大時鐘一樣。
不過比較麻煩的就是Magic Editor只是適用於已經上傳到Google Photo的相，意味着如果你Google Photo已經爆了Storage的話，可能就要課金才可以繼續使用。
Audio Magic Eraser
最後就是Audio Magic Eraser，簡單點來說它就是個用AI來幫影片去噪音的工具。我地就攞了Pixel 8 Pro落到觀塘鬧市試吓佢Audio Magic Eraser的效果 唔知大家又覺得點呢？用了這個功能之後，即刻你不會剪片，你都可以很簡單地在app裏面降低條片的環境噪音，不知道大家又覺得這個功能實唔實用呢！
Zoom Enhance
最後Google在發佈會到還公布了一個非常之有趣的新功能，名為 Zoom Enhance。不知道大家平時看電影的時候有沒有看過有些橋段，有人可以放大一張模糊的相，再用電腦將它變清楚之後用來鎖定犯人呢？Google這次就將這個科幻情節帶來現實世界，等你放大了相片之後，用AI補充相片的細節。不過這個功能要等12月才會透過軟件更新開放給 Pixel 8 Pro 的用家使用，有興趣的你或者還要再等一下了。
Others
其實Pixel 8 Pro今代的新AI功能不是只得Best Take, Magic Editor同Audio Magic Eraser咁簡單，在官方的發佈會上面Google還提及了
Pixel 8 Pro可以自動用AI助手回覆可疑來電、讓Google Assistant幫你、整理晚上煮飯 買什麼菜，它仲可以幫你。在一篇很長的文章或者錄音裏面抽重點總結做bulletpoint。
不過可惜的就是，這些功能都不支援中文或者廣東話，各位香港的用家就未必有機會用盡這些功能。
總括而言Pixel 8 Pro的硬件在Android市場上面雖然不算是最先進﹛不過它最吸引的地方反而是在於Pixel多年來累積的軟件功力再加上它今年新增的AI修圖功能，所有功能加在一齊就可以一點一點的咁幫你解決日常生活上面影相打卡經常遇到的煩惱，變成一部很好用的手機。
再考慮到Google這次破格地承諾了這部機的用家會享受到七年的軟件更新，所以整體而言我們覺得Pixel 8 Pro的性價比的確不錯。值得一提的是，如果你不需要大mon和遠攝鏡頭的話，你可以省下兩千元買Pixel 8，還可以用盡上述所有的AI Function。這樣選擇，性價比會再高一點。
文章授權轉載自《Price.com.hk》，按此查看原始文章