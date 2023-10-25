Google Pixel 8 Pro評價及規格｜強大AI！一定影到完美合照？比較Pixel 7 Pro及S23 Ultra鏡頭攝力

在之前對於Pixel的評論中，我們已經提到了作為Google旗下的手機，它一直以來都不是以最先進的硬件來銷售，而是將重點放在軟件方面。 到了現在的Pixel 8 Pro也是如此，除了基本的換代升級，這一代它還主打Best Take、Magic Editor和Audio Magic Eraser等人工智能功能，以提升用戶的攝影體驗。然而，這些新功能究竟有多神奇，以及它們是否實用呢？在我們不僅會對硬件配置進行評估，還會試用這些人工智能特性，以另一個角度來看這款「智能」手機。

Pixel 8 Pro，7 Pro及Samsung S23 Ultra的規格表比較

Google Pixel 8 Pro評測｜ 外型設計 先來同大家看下佢的外觀先，今代Pixel 8 Pro就有黑色白色同我地手上呢一隻的藍色，同上代一樣啦成部機的邊框，同鏡頭模組外框都是用了令面的不鏽鋼。機背就同上代唔同，由上代的令面玻璃變了今代的磨砂玻璃設計。如果二揀一，我可能會揀返上代的設計。 因為相比起Samsung S23同iPhone 15，今代呢隻磨砂處理塑膠感都幾重，望上去反而無咁高級啲。另外Google今代的螢幕玻璃就再冇喺邊位做曲面設計，改翻用全平面設計。 除了背板同螢幕之外，今代外觀上同上代最大的分別，就是潛望鏡個鏡頭模組。同其他兩個鏡頭合返埋一齊，同埋側邊會多了個溫度計，可以比大家用來讀吓周邊的溫度

Google Pixel 8 Pro評測｜ 規格 Google今代都喺Pixel的硬件上面有唔少提升，首先就是螢幕，今代8 Pro的Super Actua Display的峰值亮度 號稱可以去到2400nits，是巿面上最光的手機螢幕之一。除此之外，新機今代採用了LTPO的螢幕刷新率可以喺1hz到120hz之間調整，去慳返多啲電。 講起耗電 今代8 Pro的快叉功率比起上代都有輕微的進歩，由23W提升到30W，而無線充電功率同上代一樣是23W。去到硬件性能，今代的Pixel 8 Pro就由12GB RAM起跳，處理器就由上代的Tensor G2升級了去G3。 幫大家跑完分之後，我地就發現雖然8 Pro的性能對比起上代有少量的提升，但都只是同拍年幾前出的Snapdragon 8 Gen 1 差唔多，而同隔離的旗艦級S23 Ultra比更加仲是有一段距離。所以對於一啲經常玩手機Game，對處理器性能有要求的朋友來講，呢個價位絕對有更好的選擇。

Google Pixel 8 Pro評測｜鏡頭 至於鏡頭今代8 Pro就主打升級的夜攝功能，主鏡頭的sensor雖然和上代一樣，都是用了 1.31分之一吋的五千萬像素，不過它的光圈就由f1.9變大至f1.7，多了21%的進光量。而超廣角鏡頭模組升級就會更加大，先是Sensor由上代的千二萬像素升級做今代的四千八百萬像素。另外鏡頭光圈都會由上代的f2.2升級做今代的 f1.95，經過pixel binning之後，官方指進光量足足多了105%。 我們就拿來上代7 Pro以及S23 Ultra來比較攝影效果，大家可以看看喜歡那部機多一點。我們先來看看三部機主鏡頭的表現，參數上8 Pro同7 Pro的主鏡頭除了光圈大小有些微差別之外，基本上都是差唔多。而雖然S23 Ultra的sensor可以達到2億像素，但值得留意的是三個主鏡頭模組的傳感器大小基本上都是差不多，一般情況下主鏡頭成像表現三部機都不會差得太遠。不過有趣的是我們發現在某些情況下7 Pro同8 Pro對於畫面細節的解像力，竟然會比S23 Ultra好一點 我們再看看夜景表現，在這一set相裏面我們都看到三部機對於夜景的光比處理上都有很大分別。我們就覺得8 Pro的效果是最真實看上去最自然，而7 Pro 傾向將低光推高一點，反而就看到S23 Ultra的HDR就做得太過重手了。順帶一提，Flare和鬼影往往都是手機鏡頭最棘手的問題。奇怪的就是8 Pro的Flare問題似乎有些嚴重，反而7 Pro同S23 Ultra對於點光源的處理都做得不錯。 接下來我們來看超廣角鏡頭的表現，在呢個焦段參數上最wide的就是等效焦距11mm的8 Pro，接著就是13 mm的7 Pro同S23 Ultra。整體而言我們就看不出來它們成像質素有咩明顯的差別。最主要的都是色彩表現上，S23 Ultra會比較鮮艷。然後我們再看看遠攝能力。S23 Ultra在這個環節優勢就比較大﹛因為佢有3倍同10倍兩個原生遠攝焦段，而兩部Pixel都只得5倍焦段。最後就看看自拍鏡頭的表現，在自拍這一方面我自己就最喜歡7 Pro 拍出來的效果，因為佢的效果望落去膚色是最白的，對於面部細節位的處理都是最好。反而S23 Ultra 拍出來的色溫會是偏暖，我就覺得看上去會沒有那麼好看。

Google Pixel 8 Pro評測｜ AI Functions Best Take 事不宜遲，我們就馬上來實試Pixel 8 Pro的AI功能。除了它們本來已經有的Magic Eraser之外，今代新增的AI功能大多都是集中於 Google Photo 上面，包括Best Take，Magic Editor同Audio Magic Eraser等等。 我們先來講講 今代話題度最高的Best Take，不知道大家有沒有試過 一班朋友一齊拍照，但是影來影去 總是有一兩個人不合群，拍影那一刻才眨眼？今代Google就很周到，只要你同一張相拍了幾次，Google的AI就可以幫你自動選擇那set相裏面每個人的所有表情。所以拍差了一張相不要緊，那set相裡面 總會有一張ok的。 Magic Editor 去到Magic Editor，簡單啲來說 它就是一個加強版的Magic Eraser，意思說是它不止可以進行後期移除相片裏面的物件。今代新增的Magic Editor還可以給你移動，同放大縮細相片裏面的物件，就好似我們現在用它來放大時鐘一樣。 不過比較麻煩的就是Magic Editor只是適用於已經上傳到Google Photo的相，意味着如果你Google Photo已經爆了Storage的話，可能就要課金才可以繼續使用。 Audio Magic Eraser 最後就是Audio Magic Eraser，簡單點來說它就是個用AI來幫影片去噪音的工具。我地就攞了Pixel 8 Pro落到觀塘鬧市試吓佢Audio Magic Eraser的效果 唔知大家又覺得點呢？用了這個功能之後，即刻你不會剪片，你都可以很簡單地在app裏面降低條片的環境噪音，不知道大家又覺得這個功能實唔實用呢！ Zoom Enhance 最後Google在發佈會到還公布了一個非常之有趣的新功能，名為 Zoom Enhance。不知道大家平時看電影的時候有沒有看過有些橋段，有人可以放大一張模糊的相，再用電腦將它變清楚之後用來鎖定犯人呢？Google這次就將這個科幻情節帶來現實世界，等你放大了相片之後，用AI補充相片的細節。不過這個功能要等12月才會透過軟件更新開放給 Pixel 8 Pro 的用家使用，有興趣的你或者還要再等一下了。 Others 其實Pixel 8 Pro今代的新AI功能不是只得Best Take, Magic Editor同Audio Magic Eraser咁簡單，在官方的發佈會上面Google還提及了 Pixel 8 Pro可以自動用AI助手回覆可疑來電、讓Google Assistant幫你、整理晚上煮飯 買什麼菜，它仲可以幫你。在一篇很長的文章或者錄音裏面抽重點總結做bulletpoint。 不過可惜的就是，這些功能都不支援中文或者廣東話，各位香港的用家就未必有機會用盡這些功能。