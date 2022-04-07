NFT丨5.11前申請 Visa創作者計劃 以NFT發展所長

NFT丨Visa創作者計劃 助創作者以NFT發展所長

NFT熱潮席捲全球，讓從事藝術創作人士透過發行NFT數碼產品賺取收入，有統計指現時「創作者經濟」(creator economy)的市場規模預計超過7,800億港元，成為增長最迅速的小微型企業經濟之一。面對目前全球大約5,000萬名藝術家、音樂人和不同類型創作者，Visa宣布啟動「 Visa創作者計劃 」(Visa Creator Program)，支援他們透過NFT拓展業務發展。該計劃將分階段支持獲揀選的小微型企業經營者，協助他們深入了解NFT商務背後的科技及平台運作方式。

5月11日前申請 為期一年 提供5大領域支援創作者

「Visa創作者計劃」聚焦藝術、音樂、時裝和影視行業，針對銳意將NFT融入自家商業模式的創作者。無論是剛創建首個NFT的新手，抑或是已經成功發行多項作品的創作者，都可以申請加入計劃。

經甄選而成功入圍的創作者，將進一步了解建基於加密貨幣和傳統支付的商業模式。計劃通過下列五大領域支持創作者：