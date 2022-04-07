NFT丨5.11前申請 Visa創作者計劃 以NFT發展所長

NFT熱潮席捲全球，讓從事藝術創作人士透過發行NFT數碼產品賺取收入，有統計指現時「創作者經濟」(creator economy)的市場規模預計超過7,800億港元，成為增長最迅速的小微型企業經濟之一。面對目前全球大約5,000萬名藝術家、音樂人和不同類型創作者，Visa宣布啟動「Visa創作者計劃」(Visa Creator Program)，支援他們透過NFT拓展業務發展。該計劃將分階段支持獲揀選的小微型企業經營者，協助他們深入了解NFT商務背後的科技及平台運作方式。
5月11日前申請 為期一年 提供5大領域支援創作者
「Visa創作者計劃」聚焦藝術、音樂、時裝和影視行業，針對銳意將NFT融入自家商業模式的創作者。無論是剛創建首個NFT的新手，抑或是已經成功發行多項作品的創作者，都可以申請加入計劃。
經甄選而成功入圍的創作者，將進一步了解建基於加密貨幣和傳統支付的商業模式。計劃通過下列五大領域支持創作者：
- 技術和產品指導：獲Visa加密貨幣產品和團隊領袖的指導，包括如何評估不同區塊鏈底層網絡、智能合同、NFT市場等相關專業課題。
- 建立協作社群：獲得與處於NFT事業發展不同階段的創作者，建立交流和探討解決方案的機會。
- 與行內領袖互動：與橫跨數碼商貿、Web 3.0、加密貨幣和支付等領域的領先人才和研究學者交流。
- 連繫Visa客戶及合作夥伴：獲機會接觸Visa龐大網絡內的客戶及合作夥伴。
- 補貼：獲得單一筆發放的資助津貼，協助開啟下一階段的業務發展。