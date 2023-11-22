童年回憶！ 尼奧寵物25週年登陸銅鑼灣Fashion Walk 設7大打卡位+期間限定店

傳奇虛擬寵物遊戲「尼奧寵物」Neopets在今個聖誕首次登陸香港，於銅鑼灣Fashion Walk開展一段奇幻動人的Y2K懷舊之旅，喚醒童年回憶！設7大打卡位，展出5隻首臨亞洲的大型尼奧寵物立體裝置，更有期間限定精品店出售限量版商品。即睇詳情！

由2023年12月1日起至2024年1月1日，銅鑼灣百德新街、食街及Fashion Walk商場中庭3個區域將搖身一變成為夢幻的尼奧世界，尼奧寵物經典角色卡奇（Kacheek）和旋柔（Shoyru）於商場中庭驚喜登場，拍照留念後，市民可到繪畫區域發揮無限創意，創作專屬自己的尼奧寵物。

另外，百德新街亦有4個打卡點：由踏入金光閃閃的星形拱門那刻，大家將瞬間重回尼奧世界，復刻歷險回憶。除了能夠在逾2米高的巨型聖誕禮盒佈置中體驗人氣遊戲海西蹺蹺板，沿途各個打卡點當中，大家會再次遇上卡奇（Kacheek）及另一隻經典寵物酷爪虎（Kougra）。尼奧寵物毛毛（Jubjub）會在食街璀璨的燈海下閃亮登場，為佳節盛宴注入無盡驚喜。

即睇7大打卡位！