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生活
2023-11-22 15:00:00

童年回憶！尼奧寵物25週年登陸銅鑼灣Fashion Walk 設7大打卡位+期間限定店

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童年回憶！ 尼奧寵物25週年登陸銅鑼灣Fashion Walk 設7大打卡位+期間限定店

童年回憶！ 尼奧寵物25週年登陸銅鑼灣Fashion Walk 設7大打卡位+期間限定店

傳奇虛擬寵物遊戲「尼奧寵物」Neopets在今個聖誕首次登陸香港，於銅鑼灣Fashion Walk開展一段奇幻動人的Y2K懷舊之旅，喚醒童年回憶！設7大打卡位，展出5隻首臨亞洲的大型尼奧寵物立體裝置，更有期間限定精品店出售限量版商品。即睇詳情！

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2023121日起至202411日，銅鑼灣百德新街、食街及Fashion Walk商場中庭3個區域將搖身一變成為夢幻的尼奧世界，尼奧寵物經典角色卡奇（Kacheek）和旋柔（Shoyru）於商場中庭驚喜登場，拍照留念後，市民可到繪畫區域發揮無限創意，創作專屬自己的尼奧寵物。

另外，百德新街亦有4個打卡點：由踏入金光閃閃的星形拱門那刻，大家將瞬間重回尼奧世界，復刻歷險回憶。除了能夠在逾2米高的巨型聖誕禮盒佈置中體驗人氣遊戲海西蹺蹺板，沿途各個打卡點當中，大家會再次遇上卡奇（Kacheek）及另一隻經典寵物酷爪虎（Kougra）。尼奧寵物毛毛（Jubjub）會在食街璀璨的燈海下閃亮登場，為佳節盛宴注入無盡驚喜。

即睇7大打卡位！

尼奧寵物大形展覽首次亮相香港 尼奧寵物愛莎（Aisha）與旋柔（Shoyru）在百德新街口迎接大家 沿途大家可用相機捕捉經典寵物卡奇（Kacheek）及酷爪虎（Kougra） 金光閃閃的星型裝置重現遊戲中的「摘星」體驗 大家可於逾2米高的巨型聖誕禮盒佈置中體驗人氣遊戲海西蹺蹺板 尼奧寵物毛毛（Jubjub）會在食街璀璨的燈海下閃亮登場，為佳節盛宴注入無盡驚喜 晚上在食街星光閃爍的燈飾照亮下，人氣寵物毛毛（JubJub）顯得特別可愛迷人

場內亦設置尼奧寵物香港期間限定店，發售多款周邊商品，其中包括限量3,000份的25週年特別版NeoHoods寵物帽及共12款角色的尼奧寵物時尚手機支架，忠實擁躉絕對不容錯過。活動期間，尼奧寵物將會於每個週末為大家送上主題氣球；大家亦可在25週年限量版明信片上填寫節日祝福並投進信箱，讓親朋戚友感受滿滿的聖誕儀式感。其他產品包括：限量版尼奧寵物角色毛絨鑰匙扣、限量版Faerieland主題塔羅牌套裝、尼奧世界特別款倒數日曆、潮流布袋等。

25週年特別版NeoHoods寵物帽 尼奧寵物時尚手機支架

日期：2023121日至202411

期間限定店營業時間：每日上午11時半至晚上9

商場營業時間：每日上午10時至晚上10

地點：Fashion Walk中庭

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