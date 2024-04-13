端午節習俗點止龍舟？食粽同屈原有關？

端午節又名龍舟節、端五節、龍日節、重午節等，是中國傳統節日之一，在農曆五月初五慶祝，2024年的端午節為6月10日，為公眾假期。端午節起源於中國，由來可追溯到古代中國的戰國時期。當時的楚國詩人屈原政治失敗，被貶至江南地區。屈原深愛楚國，對人民的痛苦感到無助，最終於農曆五月初五這一天，於汨羅江投江自盡。

端午節習俗 根據《續齊諧記》及《襄陽風俗記》相傳，人們為了阻止魚群吃掉屈原的身體，在江中撒下米飯和纏繞著彩色絲線的粽子，同時划船來回撥動江水，以驅趕魚群。後來，這一舉動演變成了龍舟競渡的民間娛樂活動，並成為端午節的重要傳統。 此外，人們還會掛菖蒲葉和艾草於門前，相信可以趕走邪惡和疾病，保佑家庭健康及平安。人們也會佩戴五彩絲線，以避邪和祈求好運。而包粽子、立蛋和鬥石仔都是端午節常見習俗。

端午節食物 端午節有許多傳統的食物，其中最著名的是粽子。粽子是用糯米泡水後，與各種餡料（如豆沙、肉、蛋黃、紅棗等）混合，再用竹葉包裹起來，最後蒸煮而成。粽子有不同的口味和形狀，各地有各自的烹飪風格和口味。而香港主要粽子用料包括鹹蛋黃、五花腩，除了廣東鹹肉粽、豆沙梘水粽還有上海粽、潮州粽等。 此外，端午節期間還有一些其他傳統的食物，如：茄子、黃鱔、煎堆、五毒餅等 菖蒲酒：用菖蒲浸泡在酒中，具有清涼解渴的作用

鹹蛋：鹽漬的鴨蛋，常常和粽子一同食用，增添口感和風

糯米餅：由糯米和豆沙或芝麻餡製成，口感綿密香甜。

龍眼肉：龍眼果實搭配紅糖和其他配料，煮成濃郁的甜湯

食粽卡路里高 減肥有法 無論是鹹肉粽，抑或是梘水粽的熱量都非常高，一隻鹹肉粽大概有500至600卡路里，約相等於一個飯盒，而以豆沙餡為主的梘水粽，一隻約有200至300卡路里。 有營養師建議，一餐最好只食一隻粽，另加兩份蔬菜及一份水果，以補充適當的膳食纖維及維他命C。而三高或患有心血管疾病的人士，一餐最好只食半隻粽，一日最多食一隻，同樣配搭蔬果一同食用。蔬果選擇上，可選擇含豐富膳食纖維及維他命C的西蘭花、番茄、奇異果或木瓜，而本身腸胃不好者，可以在食粽前食用奇異果，可幫助消化。 端午節｜配兩份蔬菜一份水果 食粽更健康