端午節龍舟比賽2025｜赤柱/沙田等各區合集 尖東嘉年華等八大必去活動

2025年端午節，全港各區將熱鬧迎來一系列精彩絕倫的龍舟賽事與嘉年華活動！除了6月初的尖東國際龍舟邀請賽外，端午節當天，赤柱、香港仔、沙田、西貢及屯門等地將先後舉行龍舟競渡賽，一眾健兒劈波斬浪，展現速度與團隊精神。部分地區更同場舉辦美食嘉年華，讓市民在欣賞激烈比賽的同時，亦能暢享地道美食，共度這個傳統佳節。

尖東︱ 國際龍舟邀請賽 及嘉年華 每年端午節舉行的國際龍舟邀請賽，今年將於6月7日至8日隆重登場，屆時來自世界各地的頂尖隊伍將在尖沙咀東部海濱同場競技，展現驚人的速度與團隊精神，讓市民一同感受龍舟競渡的震撼魅力。 龍舟嘉年華：美食、雜技與大熊貓主題打卡 更令人期待的是，端午節當日（5月31日）起，尖沙咀星光大道將舉辦為期9日（ 至6月8日 ）的龍舟主題大型嘉年華，為市民帶來豐富多彩的娛樂及文化活動。嘉年華現場設有應節美食攤位、啤酒暢飲區、賽事直播專區，還有世界級「太陽馬戲團」快閃雜技表演，為活動增添精彩視覺震撼。此外，海洋公園大熊貓主題打卡點及期間限定店也將登場。

赤柱︱國際龍舟錦標賽 端午節當天（5月31日），赤柱正灘將迎來年度盛事——赤柱國際龍舟錦標賽。這場比賽不僅是香港端午節的重要活動之一，更是全球最大型的龍舟競賽，每年吸引來自世界各地的隊伍和大量觀眾前來觀賽，部分參賽者更會以創意裝扮登場，極具節日趣味。 今年賽事共有190支來自本地及海外的龍舟隊伍參賽，競爭激烈。 6月15日 香港龍舟短途賽 如果錯過了端午節的熱血競渡，6月15日（星期日）在赤柱正灘還將舉辦第二十四屆香港龍舟短途賽，延續龍舟競賽的精彩熱潮。 交通資訊：如何抵達赤柱正灘 巴士 ：可搭乘6、6X、63、65、73、260、973或14號巴士至赤柱巴士總站，然後往赤柱警署方向步行約2分鐘即可抵達。

：可搭乘6、6X、63、65、73、260、973或14號巴士至赤柱巴士總站，然後往赤柱警署方向步行約2分鐘即可抵達。 小巴：可選擇40、52號或16號小巴至海風徑下車，步行約1分鐘即可抵達賽事現場。

香港仔 ︱ 龍舟競渡大賽 香港仔是本港最具歷史意義的龍舟賽場地之一，而 香港仔龍舟競渡大賽 由漁民社群義務籌辦，不僅保留蜑家文化色彩，更讓市民感受傳統與競技並存的節日氛圍。今年賽事將於 2025年5月31日端午節正日 在香港仔避風塘舉行，預計 46支大龍及中龍隊伍 參賽，共舉行 29場緊湊賽事，為觀眾帶來精采絕倫的競渡比賽。 為了讓市民更好地欣賞比賽，主辦方特別搭建竹棚觀眾席，並於5月12日至16日公開發放100張觀眾入場券。持票者可進入棚內近距離觀賽，而未能領取門票的市民則可於香港仔海濱公園海旁免費觀賞，感受現場熱烈氣氛。 攝影比賽：捕捉龍舟競渡的精彩瞬間 今年大賽更設有攝影比賽，邀請市民以鏡頭記錄賽事的激動時刻，讓端午龍舟競渡的熱血氛圍永存。 日期：2025年5月31日（端午節） 時間：上午9時30分至下午3時50分 地點：香港仔避風塘 觀賞位置： 持票者：可入座竹棚觀眾席

無票市民：可於香港仔海濱公園海旁免費觀賞 交通方式：搭乘港鐵中環站轉乘70號巴士，於香港仔海濱公園下車即可抵達比賽現場。



沙田︱龍舟競賽 擁有 超過40年歷史 的沙田龍舟競賽，是端午節期間全港最具特色的賽事之一。這場比賽的最大亮點是其獨特觀賞環境——市民可以在河岸兩邊觀戰，近距離感受龍舟破浪前行的震撼場面。 今年賽事共設 30場競渡比賽，除了傳統的小型及中型龍舟項目外，還特別安排了極具歷史傳承的 「鳳艇」競賽——這項比賽保留了「鳳頭鳳尾」的傳統設計，極為罕見，充分展現龍舟文化的深厚底蘊。 最佳觀賞位置與交通資訊 市民可前往大涌橋路河畔花園對出河岸，這是最佳的觀賞位置，能夠清楚欣賞每一場精彩競賽。比賽當日，沙燕橋將會封閉，方便市民集中於河岸區域觀看。



日期：2025年5月31日（端午節） 時間：上午8時至下午1時 地點：沙田城門 交通方式：可搭乘港鐵至沙田站，從 新城市廣場步行約10分鐘即可抵達賽事現場。

大埔 ︱ 龍舟競賽及嘉年華 端午節當日（5月31日），大埔海濱公園堤畔 將迎來一年一度的大埔龍舟競賽暨嘉年華，結合精彩的競渡賽事與豐富的節日活動，讓市民共同感受濃厚的端午氣氛。今年賽事包含18場刺激競渡，分為500米中龍及300米小龍比賽，並設有邀請賽和公開賽，吸引各地健兒同場競技。 嘉年華：親子樂高工作坊、美食街與攤位遊戲 除了競渡比賽，現場還舉行熱鬧嘉年華，讓大小朋友都能樂在其中！活動包括： 攤位遊戲（方正花園）

美食街（看台後方草地）

樂高親子工作坊（方正花園） 日期：2025年5月31日（端午節）

地點：大埔海濱公園堤畔

時間： 500米中龍：上午8:30 至下午12:30

300米小龍：下午1:00 至下午4:00

嘉年華時間：上午9:00 至下午4:00 免費入場 交通：免費穿梭旅遊車往返大埔海濱公園 大會特別安排了 3條穿梭旅遊車路線 供市民乘搭，覆蓋大埔區各主要地點，提供便利的接駁服務。 穿梭巴士路線 路線1：太和邨 → 富亨邨 → 富蝶邨 → 大埔海濱公園

路線2：運頭塘邨 → 廣福邨 → 富善邨 → 大埔海濱公園

路線3：大埔墟 → 大埔體育會李福林體育館 → 大元邨 → 大埔海濱公園 公共交通工具 多條巴士及小巴直達，包括 72A、73、74K、75K、307、K17、20K，另有 26號專線小巴 可抵達。



西貢︱龍舟競渡嘉年華 西貢區龍舟競渡嘉年華將於2025年5月31日端午節隆重登場，為市民帶來刺激的龍舟競渡和豐富的陸上活動。 特能共融與國家安全盃成亮點 今年的賽事共計30場競渡比賽，其中包括特能共融中龍邀請賽，展現無障礙競技精神，及國家安全盃挑戰賽，為比賽增添特別意義。屆時，選手們將於西貢碼頭海傍劈波斬浪，爭奪佳績，為觀眾帶來緊湊刺激的比賽體驗。 陸上嘉年華：盡情享受美食、遊戲與表演節目 除了海上賽事，市民亦可前往西貢海濱公園參加陸上嘉年華，盡情享受美食、互動攤位遊戲及精彩表演。活動現場設有各類地道美食，以及適合大小朋友的遊戲攤位與娛樂表演，讓大家歡度節日。 日期：2025年5月31日（星期六）

地點： 龍舟競賽：西貢碼頭海傍 上午8:00 至下午2:30

嘉年華：西貢海濱公園 上午10:00 至下午1:00 交通及觀賞建議： 市民可乘港鐵彩虹站，轉乘92號巴士或1A小巴至西貢總站，再步行至比賽及嘉年華場地。



西貢龍舟競渡嘉年華

屯門︱金禧龍舟競渡 端午節當日（5月31日），屯門青山灣避風塘 將迎來一年一度的金禧屯門龍舟競渡！這場賽事集合小龍、中龍及大龍組別，共設17場競渡比賽，競爭激烈，現場定必熱鬧非凡。 門票發放與免費觀賞區 市民可於 5月17日上午10時前往屯門政府合署（屯門屯喜路1號） 免費領取入場券，近距離感受龍舟競渡的震撼場面。如未能領取門票，亦可在屯門第44區聯用綜合大樓、魚類批發市場及屯門海旁一帶免費觀賞比賽，依然能感受端午節的熱血氛圍！ 日期：2025年5月31日（端午節） 地點：屯門第44區青山灣避風塘 比賽時間：上午9:00 至下午1:00 交通： 港鐵屯門站：可轉乘巴士或步行約15分鐘至賽場

港鐵旺角東站：可轉乘 59X巴士 至屯門碼頭站，再步行 約10分鐘抵達賽場

