端午節龍舟比賽2025｜赤柱/沙田等各區合集　尖東嘉年華等八大必去活動

2025年端午節，全港各區將熱鬧迎來一系列精彩絕倫的龍舟賽事與嘉年華活動！除了6月初的尖東國際龍舟邀請賽外，端午節當天，赤柱、香港仔、沙田、西貢及屯門等地將先後舉行龍舟競渡賽，一眾健兒劈波斬浪，展現速度與團隊精神。部分地區更同場舉辦美食嘉年華，讓市民在欣賞激烈比賽的同時，亦能暢享地道美食，共度這個傳統佳節。
尖東︱國際龍舟邀請賽及嘉年華
每年端午節舉行的國際龍舟邀請賽，今年將於6月7日至8日隆重登場，屆時來自世界各地的頂尖隊伍將在尖沙咀東部海濱同場競技，展現驚人的速度與團隊精神，讓市民一同感受龍舟競渡的震撼魅力。
龍舟嘉年華：美食、雜技與大熊貓主題打卡
更令人期待的是，端午節當日（5月31日）起，尖沙咀星光大道將舉辦為期9日（至6月8日）的龍舟主題大型嘉年華，為市民帶來豐富多彩的娛樂及文化活動。嘉年華現場設有應節美食攤位、啤酒暢飲區、賽事直播專區，還有世界級「太陽馬戲團」快閃雜技表演，為活動增添精彩視覺震撼。此外，海洋公園大熊貓主題打卡點及期間限定店也將登場。
赤柱︱國際龍舟錦標賽
端午節當天（5月31日），赤柱正灘將迎來年度盛事——赤柱國際龍舟錦標賽。這場比賽不僅是香港端午節的重要活動之一，更是全球最大型的龍舟競賽，每年吸引來自世界各地的隊伍和大量觀眾前來觀賽，部分參賽者更會以創意裝扮登場，極具節日趣味。
今年賽事共有190支來自本地及海外的龍舟隊伍參賽，競爭激烈。
6月15日香港龍舟短途賽
如果錯過了端午節的熱血競渡，6月15日（星期日）在赤柱正灘還將舉辦第二十四屆香港龍舟短途賽，延續龍舟競賽的精彩熱潮。
交通資訊：如何抵達赤柱正灘
- 巴士：可搭乘6、6X、63、65、73、260、973或14號巴士至赤柱巴士總站，然後往赤柱警署方向步行約2分鐘即可抵達。
- 小巴：可選擇40、52號或16號小巴至海風徑下車，步行約1分鐘即可抵達賽事現場。
香港仔︱龍舟競渡大賽
香港仔是本港最具歷史意義的龍舟賽場地之一，而 香港仔龍舟競渡大賽 由漁民社群義務籌辦，不僅保留蜑家文化色彩，更讓市民感受傳統與競技並存的節日氛圍。今年賽事將於 2025年5月31日端午節正日 在香港仔避風塘舉行，預計 46支大龍及中龍隊伍 參賽，共舉行 29場緊湊賽事，為觀眾帶來精采絕倫的競渡比賽。
為了讓市民更好地欣賞比賽，主辦方特別搭建竹棚觀眾席，並於5月12日至16日公開發放100張觀眾入場券。持票者可進入棚內近距離觀賽，而未能領取門票的市民則可於香港仔海濱公園海旁免費觀賞，感受現場熱烈氣氛。
攝影比賽：捕捉龍舟競渡的精彩瞬間
今年大賽更設有攝影比賽，邀請市民以鏡頭記錄賽事的激動時刻，讓端午龍舟競渡的熱血氛圍永存。
日期：2025年5月31日（端午節）
時間：上午9時30分至下午3時50分
地點：香港仔避風塘
觀賞位置：
- 持票者：可入座竹棚觀眾席
- 無票市民：可於香港仔海濱公園海旁免費觀賞
交通方式：搭乘港鐵中環站轉乘70號巴士，於香港仔海濱公園下車即可抵達比賽現場。
沙田︱龍舟競賽
擁有 超過40年歷史 的沙田龍舟競賽，是端午節期間全港最具特色的賽事之一。這場比賽的最大亮點是其獨特觀賞環境——市民可以在河岸兩邊觀戰，近距離感受龍舟破浪前行的震撼場面。
今年賽事共設 30場競渡比賽，除了傳統的小型及中型龍舟項目外，還特別安排了極具歷史傳承的 「鳳艇」競賽——這項比賽保留了「鳳頭鳳尾」的傳統設計，極為罕見，充分展現龍舟文化的深厚底蘊。
最佳觀賞位置與交通資訊
市民可前往大涌橋路河畔花園對出河岸，這是最佳的觀賞位置，能夠清楚欣賞每一場精彩競賽。比賽當日，沙燕橋將會封閉，方便市民集中於河岸區域觀看。
日期：2025年5月31日（端午節）
時間：上午8時至下午1時
地點：沙田城門
交通方式：可搭乘港鐵至沙田站，從 新城市廣場步行約10分鐘即可抵達賽事現場。
大埔︱龍舟競賽及嘉年華
端午節當日（5月31日），大埔海濱公園堤畔 將迎來一年一度的大埔龍舟競賽暨嘉年華，結合精彩的競渡賽事與豐富的節日活動，讓市民共同感受濃厚的端午氣氛。今年賽事包含18場刺激競渡，分為500米中龍及300米小龍比賽，並設有邀請賽和公開賽，吸引各地健兒同場競技。
嘉年華：親子樂高工作坊、美食街與攤位遊戲
除了競渡比賽，現場還舉行熱鬧嘉年華，讓大小朋友都能樂在其中！活動包括：
- 攤位遊戲（方正花園）
- 美食街（看台後方草地）
- 樂高親子工作坊（方正花園）
日期：2025年5月31日（端午節）
地點：大埔海濱公園堤畔
時間：
- 500米中龍：上午8:30 至下午12:30
- 300米小龍：下午1:00 至下午4:00
- 嘉年華時間：上午9:00 至下午4:00
免費入場
交通：免費穿梭旅遊車往返大埔海濱公園
大會特別安排了 3條穿梭旅遊車路線 供市民乘搭，覆蓋大埔區各主要地點，提供便利的接駁服務。
穿梭巴士路線
- 路線1：太和邨 → 富亨邨 → 富蝶邨 → 大埔海濱公園
- 路線2：運頭塘邨 → 廣福邨 → 富善邨 → 大埔海濱公園
- 路線3：大埔墟 → 大埔體育會李福林體育館 → 大元邨 → 大埔海濱公園
公共交通工具
多條巴士及小巴直達，包括 72A、73、74K、75K、307、K17、20K，另有 26號專線小巴 可抵達。
西貢︱龍舟競渡嘉年華
西貢區龍舟競渡嘉年華將於2025年5月31日端午節隆重登場，為市民帶來刺激的龍舟競渡和豐富的陸上活動。
特能共融與國家安全盃成亮點
今年的賽事共計30場競渡比賽，其中包括特能共融中龍邀請賽，展現無障礙競技精神，及國家安全盃挑戰賽，為比賽增添特別意義。屆時，選手們將於西貢碼頭海傍劈波斬浪，爭奪佳績，為觀眾帶來緊湊刺激的比賽體驗。
陸上嘉年華：盡情享受美食、遊戲與表演節目
除了海上賽事，市民亦可前往西貢海濱公園參加陸上嘉年華，盡情享受美食、互動攤位遊戲及精彩表演。活動現場設有各類地道美食，以及適合大小朋友的遊戲攤位與娛樂表演，讓大家歡度節日。
日期：2025年5月31日（星期六）
地點：
- 龍舟競賽：西貢碼頭海傍 上午8:00 至下午2:30
- 嘉年華：西貢海濱公園 上午10:00 至下午1:00
交通及觀賞建議：
市民可乘港鐵彩虹站，轉乘92號巴士或1A小巴至西貢總站，再步行至比賽及嘉年華場地。
屯門︱金禧龍舟競渡
端午節當日（5月31日），屯門青山灣避風塘 將迎來一年一度的金禧屯門龍舟競渡！這場賽事集合小龍、中龍及大龍組別，共設17場競渡比賽，競爭激烈，現場定必熱鬧非凡。
門票發放與免費觀賞區
市民可於 5月17日上午10時前往屯門政府合署（屯門屯喜路1號） 免費領取入場券，近距離感受龍舟競渡的震撼場面。如未能領取門票，亦可在屯門第44區聯用綜合大樓、魚類批發市場及屯門海旁一帶免費觀賞比賽，依然能感受端午節的熱血氛圍！
日期：2025年5月31日（端午節）
地點：屯門第44區青山灣避風塘
比賽時間：上午9:00 至下午1:00
交通：
- 港鐵屯門站：可轉乘巴士或步行約15分鐘至賽場
- 港鐵旺角東站：可轉乘 59X巴士 至屯門碼頭站，再步行 約10分鐘抵達賽場
大澳︱端午龍舟遊涌 獨特水上祈福儀式
每逢端午節，大嶼山大澳都會舉行極具地方特色的 「龍舟遊涌」 傳統活動，這項文化習俗已有超過100年歷史，是香港極具代表性的端午節祭典之一。
水道遊神：獨特的漁村儀式
活動於農曆五月初四（5月30日） 早上展開，由扒艇行、鮮魚行及合心堂三大漁業行會成員划著龍舟，前往大澳的四間廟宇進行 「接神」儀式，迎請楊侯、天后、關帝和洪聖的小神像，準備翌日的遊神活動。
在 端午節正日（5月31日） 早上8時，遊神儀式正式開始，神像被安置於神艇 之上，隨龍舟於水道中巡遊。沿途，漁民向水中亡魂燒金銀衣紙，並向龍舟敬拜祈福，棚屋居民亦會沿岸獻祭，形成極具大澳漁村特色的節日景象。儀式完成後，神像將被送回廟宇，結束年度祭典。
這項傳統深具文化價值，2011年 被列入中國《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》，並於 2017年 列入 「香港非物質文化遺產代表作名錄」，讓這場祭典成為重要的文化遺產之一。
活動日期：2025年5月30日至31日
時間：
- 5月30日（農曆五月初四）：上午9:00 至下午1:00（接神儀式）
- 5月31日（端午節）：上午8:00 至下午3:00（遊神儀式）
地點：大嶼山大澳
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