端午節2024｜富豪酒店端午粽低至75折 最平$148起 必試富豪至尊原隻鮑魚瑤柱火腿粽 免費送招牌XO醬

端午節當然要為家人準備好應節的端午粽，今年富豪酒店酒店廚師團隊為大家帶來一系列以矜貴食材炮製的經典風味，製作出七款名粽及四款精美禮盒，口味包括富豪至尊原隻鮑魚瑤柱火腿粽、富豪至尊金腿瑤柱嘉湖粽等，由即日起至 2024年5月26日，在富豪酒店網上商店預訂即享75折優惠，購買端午粽滿港幣800元或以上更可免費獲贈招牌 XO醬乙瓶。

富豪酒店端午粽推介

一眾端午粽中，推介富豪至尊原隻鮑魚瑤柱火腿粽，以肉質厚實的十頭鮑魚、日本宗谷頂級乾瑤柱、金華火腿、五花腩肉入饌，用料上盛，啖啖甘香豐腴。富豪至尊花膠螺頭金腿瑤柱粽則以傳統名貴中式燉湯為靈感，加入滋潤養顏的花膠及螺頭，配上日本瑤柱、金華火腿及冬菇，真材實料，味道濃郁如燉湯。另外還有兩款今年新推出的上海粽，特別以濃而不鹹的上海醬油醃製糯米，烹調後的糯米呈焦糖色，味道更有層次。富豪至尊金腿瑤柱嘉湖粽外型呈長條形，油潤光滑的糯米伴隨金華火腿散發的迷人肉香；富豪至尊栗子東坡肉粽以傳統上海名菜「東坡肉」入饌，口感軟綿的糯米，包裹著入口即化的五花腩肉，加入清甜栗子豐富口感，同樣滋味。

由即日起至 2024 年 5 月 9 日可於富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店及富豪酒店網上商店訂購各款端午名粽及禮盒。換領日期為 2024 年 5 月 17 日至 6 月 9 日。