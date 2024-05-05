端午節2024｜端午粽必食推介 早鳥優惠85折 足料裹蒸糉/鹹肉粽/鹼水粽（持續更新）

端午節是在每年的農曆五月初五，而2024年的端午節則是在今年的6月10日（星期一），大家是時候準備選購應節端午粽。香港不少酒店都有推出端午粽，包括裹蒸糉、鹹肉粽、鹼水粽等，款式餡料間間都有特色，部分更有早鳥優惠，最多可高達85折，即睇下文了解更多啦！
端午粽推介｜一粥麵推4款傳統口味端午粽
今年端午節一粥麵推出4款傳統口味端午粽，分別有鹹香足料的「金華火腿粽」和「五香鹹肉粽」，以及甜香滿溢的「黑糯米豆沙粽」和「蓮蓉鹼水粽」，由即日起至6月3日期間於指定一粥麵分店以及指定網上平台購買一套4隻的「端午豐盛粽套裝」，更可獲贈逾$40電子優惠券！
端午粽推介｜香港君悅酒店端午粽 85折早鳥優惠
端午節將至，香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅為大家準備好兩款精緻鹹甜端午粽，分別為「五穀桂花陳皮豆沙粽」及「鮑魚瑤柱雲腿裹蒸粽」每顆端午粽均採用真空包裝，並附送精美禮盒，無論是自用還是贈送，都是端午佳節的理想選擇，大家不妨考慮下！
端午粽推介｜唐宮小聚純手工製端午糉94折優惠
「唐宮小聚」的手工應節糉自推出以來一直大獲好評。今年「唐宮小聚」增添全新「菌菇栗子蛋黃粽」，照顧素食者的需要。另外亦有人氣推介，以矜貴松露入饌的「松露黑毛豬粽」，以及熱賣超過30年的經典清新之選「金桔豆沙粽」。成為會員更可享套裝粽94折優惠，只需$168即可試勻原價$178的三款端午粽口味，即睇內文詳情！