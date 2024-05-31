端午節是在每年的農曆五月初五，而2024年的端午節則是在今年的6月10日（星期一），大家是時候準備選購應節端午粽。香港不少酒店都有推出端午粽，包括裹蒸粽、鹹肉粽、鹼水粽等，款式餡料間間都有特色，部分更有早鳥優惠，最多可高達85折，即睇下文了解更多啦！ 端午粽推介｜一粥麵推4款傳統口味端午粽 今年端午節一粥麵推出4款傳統口味端午粽，分別有鹹香足料的「金華火腿粽」和「五香鹹肉粽」，以及甜香滿溢的「黑糯米豆沙粽」和「蓮蓉鹼水粽」，由即日起至6月3日期間於指定一粥麵分店以及指定網上平台購買一套4隻的「端午豐盛粽套裝」，更可獲贈逾$40電子優惠券！

端午粽推介｜香港君悅酒店端午粽 85折早鳥優惠 端午節將至，香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅為大家準備好兩款精緻鹹甜端午粽，分別為「五穀桂花陳皮豆沙粽」及「鮑魚瑤柱雲腿裹蒸粽」每顆端午粽均採用真空包裝，並附送精美禮盒，無論是自用還是贈送，都是端午佳節的理想選擇，大家不妨考慮下！

端午 粽 推介｜ 大師姐新推生酮端午 粽 ！王牌一斤足料裹蒸 粽 臨近端午節，《大師姐》今年再次推出端午節粽給大家。特別設計了生酮飲食友善的「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉粽」，即使生酮飲食的朋友，也可以一起享受節日的美味。另外還有一直受歡迎的王牌產品「足料裹蒸粽」、「西班牙黑毛豬XO醬粽」等，以及8款自家製作醬料，即睇內文詳情！

端午 粽 推介｜唐宮小聚純手工製端午 粽 94折優惠 「唐宮小聚」的手工應節粽自推出以來一直大獲好評。今年「唐宮小聚」增添全新「菌菇栗子蛋黃粽」，照顧素食者的需要。另外亦有人氣推介，以矜貴松露入饌的「松露黑毛豬粽」，以及熱賣超過30年的經典清新之選「金桔豆沙粽」。成為會員更可享套裝粽94折優惠，只需$168即可試勻原價$178的三款端午粽口味，即睇內文詳情！

端午粽推介｜半島精品店端陽系列 必試 XO醬五花腩肉 粽 今年端午節，半島酒店內的半島精品店推出全新半島精品店端陽系列，特別推介XO醬五花腩肉粽（$460），兩隻鹹香鮮味略帶一點辣的手工粽子配以別樹一幟的粽子造型保溫袋，大方得體，送禮自奉佳宜。除了端午粽，更有以粽子造型的鹹蛋黃曲奇和首度推出的創意黑糖陳皮蛋卷，倍添節日氣氛。



半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話 ：2696 6969

端午粽推介｜ 翠園5大特色端午粽$39起 每年端午節翠園都會有自家出品的端午粽，而今年品牌亦推出5大特色端午粽，分別有「海膽花膠粽」、「帶子雙鮮粽」、「燒鵝鹹肉粽」、「陳皮豆沙鹼水粽」和「蛋椰咖吔鹼水粽」，用料上盛，加入多款矜貴食材，揉合傳統經典和創意，全部都好吸引！此外使用HSBC信用卡低至7折，最平$39起就可以入手翠園端午粽，大家一於把握優惠！

端午粽推介｜ 戶戶送X水門雞飯獨家推限定芒果糯米粽 召集芒果控！戶戶送與水門雞飯㩗手合作，獨家推出另類應節端午粽—芒果糯米粽，糅合傳統粽子製作工藝與泰式風味的現代元素，每隻$28，即睇內文詳情！

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