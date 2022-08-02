第二期消費券｜商品優惠合集 買$1500百佳禮券送$300/友和VIP狂歡節

消費券第二期將於8月7日發放，不同商舖都陸續推出消費券優惠。以下為大家整合各大店舖優惠，其中百佳推出消費券早鳥優惠，買$1500禮券送$200；友和更有VIP狂歡節，最平$1,999買到iPhone或PS5！
消費券第二期｜SAMSUNG Galaxy S22 5G Bora紫新色
SAMSUNG Galaxy S22 Bora紫色將於2022年8月1日起於香港及澳門預售。預售期間，凡於香港Samsung網上商店 (https://shop.samsung.com/hk)、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂及完成購買，即可額外免費獲贈無線閃充充電板P2400 (15W)，優惠期至8月9日。而凡選購Galaxy S22均可享有以下多項禮遇：
•免費獲贈Samsung Care+兩年全面貼心保障
•透過Samsung Trade-in專屬網站trade in合資格型號舊智能手機，可享額外高達港幣$300 Trade-in回贈。
•免費獲贈多重娛樂體驗，包括：
- 免費獲贈6個月Microsoft OneDrive 100GB雲端儲存服務
- 免費獲贈4個月YouTube Premium體驗
- 免費獲贈3個月Spotify Premium體驗
- 免費享用Adobe Lightroom 2個月試用優惠
消費券第二期｜The North Face
THE NORTH FAC最近推出全新背囊系列，集時尚外型與實用功能於一身。其中 HOT SHOT SE ($1090)背囊通過美國脊骨神經醫師協會認證，滿足日常通勤收納的同時，還採用了創新背板技術，為背部帶來良好支撐，降低負重感。而造型時尚獨特的BERKELEY TOTE PACK托特包($590)更增添玩味細節，用家能解鎖不同背法以搭配不同造型，於日常通勤及戶外探險之間無界穿行。
另有專為兒童設計的Youth Mini Recon背囊($450)，加厚背板和肩帶讓小朋友在出行時倍感舒適。The North Face全線門店接受所有消費券支付方法，含八達通、Alipay HK（支付寶香港）、WeChat Pay HK、Tap & Go拍住賞、BoC Pay及PayMe from HSBC。
消費券第二期｜OSIM
由即日起，OSIM多款皇牌產品推出限時優惠，讓你盡享消費券熱潮！減壓養身椅由原價$48,888減價至$38,888，引入「最新健康指標」壓力指數，加入不同方程式和練習，實行以科學管理健康。另有為腳機界的按摩椅—「推拿教主」，專利「全自動智能揉捏翼」全面覆蓋整個大腿及小腿，模仿專業按摩師豐富多變的按摩手法，限時優惠價只需$5,280就可以入手！當然少不了招牌「電競天王椅」，平時可作普通活動椅或工作椅，當長時間電競作戰時，就能搖身一變成為按摩椅，現在只需$5,980就可以買到。全線門市、崇光百貨及AEON專櫃均接受4大消費券支付方法，而OSIM官方網站則接受信用卡支付。
精選產品優惠
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消費券第二期｜百佳優惠券
百佳超級市場推出消費券早鳥優惠，加碼「O+O 線下」及線上優惠，加送百佳網店優惠券。
由即日起至8月18日期間，於全線香港百佳門市購買50元百佳禮券滿1500元，即送4張50元優惠券(總值200元)，每單交易最多可獲1次。50元優惠券到期日為2022年8月25日。易賞錢App會員更可額外獲得$100電子優惠券，即最高可獲$300優惠券，100元電子優惠券只限門市使用。
優惠券詳情：
- 3張50元百佳門市優惠券，可於購買任何產品滿150元或以上使用（每次只限使用1張）
- 1張50元百佳網店優惠券，可於購買任何產品滿800元或以上使用（每次只限使用1張）
消費券第二期｜友和VIP狂歡節
由即日起至8月18日，屆時將推出多重激賞優惠，包括一連18日$8快閃激減、會員獨家換購禮遇、精美贈品等，連同6大消費券支付平台聯手推出獨家激減優惠，多款人氣產品Play Station 5、任天堂Switch等只需$1,888起。
由即日起友和推出一連18日$8快閃激減，多款產品低至$8，包括YOHO不銹鋼保溫杯及HitachiRZ-ZH10Y電飯煲。另有Foreo面膜機、IRIS OHYAMA電磁爐、Dualsonic HIFU機，總有一款啱你心水！
另外，8月8日起更推出消費券用戶專屬優惠，第一日有$1,999 iPhone 13 5G 128GB(限量100部)、$1,999 Play Station (限量20部)及$999任天堂Switch(限量20部)，只限使用BoC Pay付款的用戶。