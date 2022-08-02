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2022-08-02 13:26:22

第二期消費券｜商品優惠合集 買$1500百佳禮券送$300/友和VIP狂歡節

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消費券第二期｜商品優惠合集 買$1500百佳禮券送$300/友和VIP狂歡節

消費券第二期｜商品優惠合集 買$1500百佳禮券送$300/友和VIP狂歡節

消費券第二期將於87日發放，不同商舖都陸續推出消費券優惠。以下為大家整合各大店舖優惠，其中百佳推出消費券早鳥優惠，買$1500禮券送$200；友和更有VIP狂歡節，最平$1,999買到iPhonePS5

消費券第二期｜SAMSUNG Galaxy S22 5G Bora紫新色

SAMSUNG Galaxy S22 Bora紫色將於202281日起於香港及澳門預售。預售期間，凡於香港Samsung網上商店 (https://shop.samsung.com/hk)、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂及完成購買，即可額外免費獲贈無線閃充充電板P2400 (15W)，優惠期至89日。而凡選購Galaxy S22均可享有以下多項禮遇：

•免費獲贈Samsung Care+兩年全面貼心保障

•透過Samsung Trade-in專屬網站trade in合資格型號舊智能手機，可享額外高達港幣$300 Trade-in回贈。

•免費獲贈多重娛樂體驗，包括：

  1. 免費獲贈6個月Microsoft OneDrive 100GB雲端儲存服務
  2. 免費獲贈4個月YouTube Premium體驗
  3. 免費獲贈3個月Spotify Premium體驗
  4. 免費享用Adobe Lightroom 2個月試用優惠

消費券第二期｜The North Face

THE NORTH FAC最近推出全新背囊系列，集時尚外型與實用功能於一身。其中 HOT SHOT SE ($1090)背囊通過美國脊骨神經醫師協會認證，滿足日常通勤收納的同時，還採用了創新背板技術，為背部帶來良好支撐，降低負重感。而造型時尚獨特的BERKELEY TOTE PACK托特包($590)更增添玩味細節，用家能解鎖不同背法以搭配不同造型，於日常通勤及戶外探險之間無界穿行。

另有專為兒童設計的Youth Mini Recon背囊($450)，加厚背板和肩帶讓小朋友在出行時倍感舒適。The North Face全線門店接受所有消費券支付方法，含八達通、Alipay HK（支付寶香港）、WeChat Pay HKTap & Go拍住賞、BoC PayPayMe from HSBC

消費券第二期｜OSIM

由即日起，OSIM多款皇牌產品推出限時優惠，讓你盡享消費券熱潮！減壓養身椅由原價$48,888減價至$38,888，引入「最新健康指標」壓力指數，加入不同方程式和練習，實行以科學管理健康。另有為腳機界的按摩椅—「推拿教主」，專利「全自動智能揉捏翼」全面覆蓋整個大腿及小腿，模仿專業按摩師豐富多變的按摩手法，限時優惠價只需$5,280就可以入手！當然少不了招牌「電競天王椅」，平時可作普通活動椅或工作椅，當長時間電競作戰時，就能搖身一變成為按摩椅，現在只需$5,980就可以買到。全線門市、崇光百貨及AEON專櫃均接受4大消費券支付方法，而OSIM官方網站則接受信用卡支付。

精選產品優惠

產品

原價

限時優惠價

(即日起至

731)

限時優惠價

(81日起)

組合價

5感養身椅

$62,800

$51,800

$51,800

-

減壓養身椅

$48,888

$38,888

$38,888

-

梳化小天后

$19,999

$13,999

$12,999

-

電競天王椅

$8,888

$5,980

$5,980

-

推拿教主

$7,980

$5,280

$5,980

-

高頻按摩槍

$1,680

$1,180

$1,180

購買兩件或以上可享額外95折優惠

亮晶睛

$1,380

$1,080

$1,080

智能空氣淨化機 

$4,980

$3,280

$3,280

-

 

消費券第二期｜百佳優惠券

百佳超級市場推出消費券早鳥優惠，加碼「O+O 線下」及線上優惠，加送百佳網店優惠券。

由即日起至818日期間，於全線香港百佳門市購買50元百佳禮券滿1500元，即送450元優惠券(總值200)，每單交易最多可獲1次。50元優惠券到期日為2022825日。易賞錢App會員更可額外獲得$100電子優惠券，即最高可獲$300優惠券，100元電子優惠券只限門市使用。

優惠券詳情：

  1. 350元百佳門市優惠券，可於購買任何產品滿150元或以上使用（每次只限使用1張）
  2. 150元百佳網店優惠券，可於購買任何產品滿800元或以上使用（每次只限使用1張）

消費券第二期｜友和VIP狂歡節

由即日起至818日，屆時將推出多重激賞優惠，包括一連18$8快閃激減、會員獨家換購禮遇、精美贈品等，連同6大消費券支付平台聯手推出獨家激減優惠，多款人氣產品Play Station 5、任天堂Switch等只需$1,888起。

由即日起友和推出一連18$8快閃激減，多款產品低至$8，包括YOHO不銹鋼保溫杯及HitachiRZ-ZH10Y電飯煲。另有Foreo面膜機、IRIS OHYAMA電磁爐、Dualsonic HIFU機，總有一款啱你心水！

另外，88日起更推出消費券用戶專屬優惠，第一日有$1,999 iPhone 13 5G 128GB(限量100)$1,999 Play Station (限量20)$999任天堂Switch(限量20)，只限使用BoC Pay付款的用戶。

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