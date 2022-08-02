第二期消費券｜商品優惠合集 買$1500百佳禮券送$300/友和VIP狂歡節

消費券第二期將於8月7日發放，不同商舖都陸續推出消費券優惠。以下為大家整合各大店舖優惠，其中百佳推出消費券早鳥優惠，買$1500禮券送$200；友和更有VIP狂歡節，最平$1,999買到iPhone或PS5！

消費券第二期｜ SAMSUNG Galaxy S22 5G Bora 紫新色 SAMSUNG Galaxy S22 Bora紫色將於2022年8月1日起於香港及澳門預售。預售期間，凡於香港Samsung網上商店 (https://shop.samsung.com/hk)、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂及完成購買，即可額外免費獲贈無線閃充充電板P2400 (15W)，優惠期至8月9日。而凡選購Galaxy S22均可享有以下多項禮遇： •免費獲贈Samsung Care+兩年全面貼心保障 •透過Samsung Trade-in專屬網站trade in合資格型號舊智能手機，可享額外高達港幣$300 Trade-in回贈。 •免費獲贈多重娛樂體驗，包括： 免費獲贈 6 個月 Microsoft OneDrive 100GB 雲端儲存服務 免費獲贈 4 個月 YouTube Premium 體驗 免費獲贈 3 個月 Spotify Premium 體驗 免費享用 Adobe Lightroom 2 個月試用優惠

消費券第二期｜ The North Face THE NORTH FAC最近推出全新背囊系列，集時尚外型與實用功能於一身。其中 HOT SHOT SE ($1090)背囊通過美國脊骨神經醫師協會認證，滿足日常通勤收納的同時，還採用了創新背板技術，為背部帶來良好支撐，降低負重感。而造型時尚獨特的BERKELEY TOTE PACK托特包($590)更增添玩味細節，用家能解鎖不同背法以搭配不同造型，於日常通勤及戶外探險之間無界穿行。 另有專為兒童設計的Youth Mini Recon背囊($450)，加厚背板和肩帶讓小朋友在出行時倍感舒適。The North Face全線門店接受所有消費券支付方法，含八達通、Alipay HK（支付寶香港）、WeChat Pay HK、Tap & Go拍住賞、BoC Pay及PayMe from HSBC。

消費券第二期｜ OSIM 由即日起，OSIM多款皇牌產品推出限時優惠，讓你盡享消費券熱潮！減壓養身椅由原價$48,888減價至$38,888，引入「最新健康指標」壓力指數，加入不同方程式和練習，實行以科學管理健康。另有為腳機界的按摩椅—「推拿教主」，專利「全自動智能揉捏翼」全面覆蓋整個大腿及小腿，模仿專業按摩師豐富多變的按摩手法，限時優惠價只需$5,280就可以入手！當然少不了招牌「電競天王椅」，平時可作普通活動椅或工作椅，當長時間電競作戰時，就能搖身一變成為按摩椅，現在只需$5,980就可以買到。全線門市、崇光百貨及AEON專櫃均接受4大消費券支付方法，而OSIM官方網站則接受信用卡支付。

精選產品優惠 產品 原價 限時優惠價 (即日起至 7月31日) 限時優惠價 (8月1日起) 組合價 5感養身椅 $62,800 $51,800 $51,800 - 減壓養身椅 $48,888 $38,888 $38,888 - 梳化小天后 $19,999 $13,999 $12,999 - 電競天王椅 $8,888 $5,980 $5,980 - 推拿教主 $7,980 $5,280 $5,980 - 高頻按摩槍 $1,680 $1,180 $1,180 購買兩件或以上可享額外95折優惠 亮晶睛 $1,380 $1,080 $1,080 智能空氣淨化機 $4,980 $3,280 $3,280 -

消費券第二期｜百佳優惠券 百佳超級市場推出消費券早鳥優惠，加碼「O+O 線下」及線上優惠，加送百佳網店優惠券。 由即日起至8月18日期間，於全線香港百佳門市購買50元百佳禮券滿1500元，即送4張50元優惠券(總值200元)，每單交易最多可獲1次。50元優惠券到期日為2022年8月25日。易賞錢App會員更可額外獲得$100電子優惠券，即最高可獲$300優惠券，100元電子優惠券只限門市使用。 優惠券詳情： 3 張 50 元百佳門市優惠券，可於購買任何產品滿 150 元或以上使用（每次只限使用 1 張） 1 張 50 元百佳網店優惠券，可於購買任何產品滿 800 元或以上使用（每次只限使用 1 張）