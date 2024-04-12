第27屆「全港廚師精英大匯演」慈善餐券發售！$880起食50間餐廳/酒店招牌菜

由協康會主辦的第27屆「全港廚師精英大匯演」將於2024 年 5 月 6 日（星期一）於香港君悅酒店舉行，活動將與城中近50間頂級酒店及餐廳攜手合作，為參與活動的善長在當晚嚐盡不同名廚的精湛廚藝，在飽歎美酒佳餚的同時亦能為慈善出一分力！第 27 屆「全港廚師精英大匯演」慈善餐券現已公開發售，票價由$880至$2,380，下文即睇詳情！

參與今年「全港廚師精英大匯演」話善長絕對有口福，活動雲集 5 間今年榮獲米芝蓮星級殊榮的食府，包括連續五年蟬聯米芝蓮三星的粵菜老字號富臨飯店、獲得米芝蓮二星的意大利餐廳 Octavium、連續蟬聯米芝蓮一星的香港康得思酒店中菜廳明閣、主打新派法國菜的 Vea，以及今年首摘米芝蓮一星及綠星的法國蔬食料理 Feuille，陣容非常吸引。 當晚除了就品嚐美食，更可欣賞到名廚在現場一展廚藝，Octavium 年僅 29 歲的行政總廚 Giuseppe de Vuono 將展示他的意大利烹飪技巧，即席烹調慢煮小牛面頰配甜菜頭香醋醬；另外Feuille 行政總廚 Joris Rousseau 亦親自坐陣，帶來一道從大自然擷取靈感的菜式，將薄脆的紫蘇葉，配合芥末籽和海葡萄，令人十分期待。

第 27 屆「全港廚師精英大匯演」活動詳情

日期： 2024 年 5 月 6 日（星期一）

時間： 晚上 6 時至 9 時（普通餐券及貴賓餐券）

晚上 7 時至 10 時（星級餐券）

地點： 灣仔港灣道 1 號香港君悅酒店

門票： General tickets（每張港幣 880 元）

－賓客可於 Grand Ballroom 以雞尾酒會形式享用約 30 家餐廳及酒店的招牌菜。

Great Chefs Plus tickets（每張港幣 1,780 元）

－賓客可於 Grand Rooms 的圓桌就坐，享受合共近 40 家餐廳及酒店的佳餚。

Star Chef Plus tickets（每張港幣 2,380 元）

－賓客可於優雅舒適的 Tiffin Lounge 圓桌就坐，額外享用城中名廚炮製的美食。



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