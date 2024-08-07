香港人不時到連鎖店「食好西」，不論在香港還是到外國旅行，例如到韓國食Isaac Toast、KFC名物蘑菇飯、SUKIYA日式牛肉飯、IKEA蔬菜薯餅都不時在IG或Threads可見打卡相。今次《am730》就教大家5款連鎖店美食簡易食譜，自煮都有出街食的感覺。

韓國Isaac Toast食譜｜早餐之選 小編最想念的外國美食就是韓國Isaac Toast！事實上韓國Isaac Toast做法非常簡單，大家更可以按照自己的口味去加入不同的配料，用來當作WFH的早餐一流！ Isaac Toast材料：麵包 2 塊／雞蛋 2 隻／椰菜 40 g／粟米粒 2 湯匙／芝士 1 片／火腿 1-2 塊

（醬汁）牛油 10 g／茄汁 1 茶匙／蛋黃醬 1 茶匙／蜜糖 1 茶匙／鹽 適量／糖 適量／黑胡椒粉 適量 Isaac Toast做法 1. 將椰菜洗淨後切絲，浸冷水備用。

2. 打發雞蛋，並加入椰菜絲、粟米粒、鹽及黑胡椒一齊攪拌好。

3. 倒入油熱鑊煎蛋餅，盡量煎成與方包差不多大小的正方形。

4. 煎火腿，同時在麵包兩面塗上牛油，放入熱鑊中，兩面煎成金黃色

5. 在麵包上塗抹蜜糖及蛋黃醬，並依次序放上蛋餅、芝士、椰菜、火腿、茄汁及椰菜絲。

6. 用保鮮紙包好固定形狀，即可食用！ 簡易食譜｜5款氣炸鍋小食食譜教學 朱古力能量棒、炸饅頭片 夏日必飲｜5款夏日排毒水配方 消暑解渴趕疲勞！

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