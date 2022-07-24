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2022-07-24 20:30:00

簡易食譜｜5款簡易早餐食譜教學 咖啡乳酪麵包布丁/法式雞蛋可麗餅 10分鐘搞掂！

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簡易食譜｜5款簡易早餐食譜教學 咖啡乳酪麵包布丁/法式雞蛋可麗餅 10分鐘搞掂！

簡易食譜｜5款簡易早餐食譜教學 咖啡乳酪麵包布丁/法式雞蛋可麗餅 10分鐘搞掂！

製作早餐對於不少人來說都屬於煩惱之一，即使想製作一些不一樣的款式，又會擔心製作方法太過繁複而卻步。以下就教大家製作5款簡易早餐食譜，每款的製作方法都十分簡單，而且在10分鐘內便可完成，特別適合早上食用！

簡易早餐｜咖啡乳酪麵包布丁

如果早上想補充糖分，可以選擇吃一些甜品類的早餐，而麵包布丁便屬不錯的選擇。再加入特製的乳酪醬和香蕉、藍莓等水果，不但可以增加飽腹感，亦可以補充食物纖維，既健康又好吃。

食材 : 全麥方包 2塊／雞蛋 2隻／牛奶 100mL
黑咖啡液 20mL／香蕉 1條
堅果碎 適量 ／黑朱古力 適量／可可粉 適量
無糖乳酪 50g／藍莓 適量

做法：

1. 將全麥方包分成16等份放入大碗中備用。
2. 雞蛋、牛奶、黑咖啡液攪拌均勻再倒入方包中。 
3. 香蕉切片放在方包上，再加堅果碎和黑朱古力。
4. 焗爐以180度焗20分鐘，布丁顏色變得金黃後出爐。 
5. 無糖乳酪加適量可可粉拌勻，倒在焗好的麵包 布丁上，再加上藍莓即可。

 

加入特製的乳酪醬令麵包布丁的味道昇華。 有香蕉、藍莓及堅果，口感特別豐富。 同時可以自由配搭喜歡的水果或乳酪口味。

簡易早餐｜韓式爆漿芝士多士

若果覺得一般的港式多士太過普通，不妨製作韓式的爆漿芝士多士。雖然早上吃芝士可能會有點油膩，但加入大量的椰菜絲可以中和油膩感，而且口感豐富，作為早餐可以感到特別滿足。

食材：椰菜 適量 ／雞蛋3隻
方包1塊／低脂芝士片2片 
火腿片 2片／黑椒 適量 

做法：

1. 椰菜切成幼絲備用。
2. 兩隻雞蛋加入黑椒攪拌均勻備用。
3. 剩餘的一隻雞蛋攪拌均勻製成蛋液，放入方包，讓方包沾滿蛋液備用。 
4. 熱鑊落油，轉小火後倒入椰菜蛋漿煎至半凝固
5. 放入方包繼續煎熟。 
6. 將椰菜翻面，加入芝士片和火腿片。
7. 將多士摺起，以小火繼續將兩面煎至金黃色即可。

作為早餐特別滿足。 如果怕太過油膩的話可以減少芝士份量。 切開食用比較方便。

簡易早餐｜香蕉花生醬小卷

早餐想簡單吃一些甜食的話，不妨製作香蕉花生醬小卷食用，製作方法簡單之外，準備的食材亦不多，5分鐘內便可以準備好。而除了用花生醬外，亦可以用其他自己喜歡的果醬或朱古力醬，味道同樣突出。

食材：香蕉 2條／雞蛋2隻
方包 2塊／花生醬 適量 

做法：

1. 方包切邊壓扁備用。
2. 在多士上塗上花生醬，放上香蕉並將香蕉切成方包的長度後將方包捲起。
3. 在碗中打入雞蛋攪拌均勻製成蛋液，放入麵包卷沾滿蛋液。
4. 熱鑊落油，轉小火後放入麵包卷，煎至金黃食即可出鍋。
5. 切開後便可直接食用。

適合早上經常低血糖的人士食用。 需要準備的食材特別簡單。 可以按口味換成果醬或朱古力醬。

簡易早餐｜火腿滑蛋墨西哥卷

除了用方包外，墨西哥卷餅皮亦是不少人作為早餐食材的選擇，配搭最基本的火腿炒蛋及芝士，卻可以吃出和一般三文治不同的味道和口感。而且選擇全麥的餅皮較方包的澱粉質低，減肥人士亦可放心食用。

食材：全麥墨西哥卷餅皮 2塊／雞蛋 3隻
低脂芝士片 2片／火腿片 3片／黑椒 少許 

做法：

1. 將火腿片切粒備用。
2. 在碗中打入雞蛋，再加入黑椒攪拌均勻製成蛋液。
3. 熱鑊落油，轉小火後加入火腿粒炒香，然後倒入蛋液。
4. 雞蛋炒至8分熟盛出。
5. 在全麥餅皮中央放上芝士片及適量火腿炒蛋。
6. 將餅皮四邊往中間摺成方形後放入鑊中，以小火將兩邊各煎1分鐘即可。

換成餅皮後口感特別不同。 準備的食材亦不多。 可以用保鮮紙包好，帶回公司食用。

簡易早餐｜法式雞蛋可麗餅

法式的可麗餅一般以鹹食為主，最獨特之處便是會加入一隻雞蛋在正中間，做法簡單之外亦十分美觀，特別適合用來作為第一餐食用，打開新的一天。如果想省卻早上製作的時間，可以在前一天的晚上預先炒好餡料，第二天放入微波爐加熱後直接使用。

食材：全麥墨西哥卷餅皮 1塊／雞蛋 1隻
番茄 半個／蘑菇 3個／洋蔥 2片 
番茄醬1湯匙／生抽 2湯匙

做法: 

1.將番茄、蘑菇和洋蔥切粒。
2.熱鑊落油，轉小火倒入番茄、蘑菇和洋蔥翻炒，炒軟後加入生抽和番茄醬調味盛出。 
3.將炒好的餡料放在餅皮中央，四周摺起用牙籤固定後在中間打入雞蛋。
4.放入氣炸鍋以175度焗10分鐘即可。

法式可麗餅外型美觀，早上食用令人心情愉悅。 使用氣炸鍋製作即可。 可以按雞蛋的熟度而調整時間。
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