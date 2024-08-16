米芝蓮一星推介│阿鴻小吃搬新店 人氣招牌滷水菜式重回港島銅鑼灣

新店將潮州菜年輕化

新店佔地5,000尺，環境寬敞，空間感十足，餐廳中央的半開放式滷水明檔，掛上一隻隻滷水鵝、原隻墨魚、蒜香雞和滷味等，令人食慾大增。包括多款人氣招牌菜式以及各款滷水菜式：滷水鵝片(例牌$288)、 滷水鵝肝(半份$228)及滷水鵝(半隻$468)等。創辦人黎偉鴻師傅表示，鵝隻選購合作多年、來自相熟農場的獅頭鵝，以確保供應穩定及質素。店內所用的滷水汁膽經過多年的反覆研究和調味，改良自傳統滷水汁，減輕藥材用量和鹹味，亦減低油膩感，令滷水汁香氣突出，卻不會搶去食材本身的味道。潮式凍馬友($388)，有別於坊間的擺盤，大廚將魚肉切成方塊，排列整齊，重新定義了傳統潮州打冷菜。馬友魚肉質緊緻，油分豐腴甘香，微鹹突出魚鮮。新菜式方面，荔枝香脆蝦丸($238)，將海蝦和墨魚打至爽口彈牙，搓成球狀，包入鮮甜多汁的荔枝肉，再裹上紅色脆米炸香的荔枝香脆蝦丸，放上特別訂做的層架，猶如一顆顆新鮮荔枝掛在樹上，造型別致，幾可亂真，亦是鴻師傅近來的得意菜式。另外，曾創出日賣近300盒紀錄的南乳粗齋($138)，銅鑼灣店亦繼續供應，自家調配的南乳醬，用人手綁結金針，切成心型的紅蔔蔔，加上雲耳、枝竹和紹菜等，為老顧客提供一碟充滿人情味，最簡單純樸味道的粗齋。