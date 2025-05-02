米芝蓮三星L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON 8月回歸置地廣塲！全新萬八呎奢華空間 品味3,400款佳釀

L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON HONG KONG 8月重開

由摘下超過 31 顆米芝蓮星的世紀廚神 Joël Robuchon 創立的L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON，於2006年進駐置地廣塲，開業18年間一直屢獲殊榮。自《米芝蓮指南》於2009年登陸香港及澳門起，兩年間餐廳已連續勇奪米芝蓮二星殊榮；而由2012年至2024年，餐廳更無間斷十三年摘下米芝蓮三星榮譽，成為香港本地的殿堂級餐飲地標。

餐廳將於今年8月重新開幕，並進駐置地廣塲中庭四樓、面積達18,000平方呎，全新形象令人期待。當中溫控酒窖擴建達原先四倍，展示逾 3,400 款佳釀，包括人氣酒款及全球罕有年份典藏，如同一道氣派非凡的酒藝長廊，華麗而驚喜。

餐廳特設五間別出心裁的貴賓廳，包括全球首間價值約港幣一千萬元的貴賓廳，配備由 La Cornue 手工打造並首次應用於商業項目的世上最奢華廚具系列，盡顯尊貴顯赫的氣派，加上原班精英團隊呈獻尊貴貼心的款待服務，將精緻餐飲體驗昇華！而餐廳的露天平臺亦將在今年稍後時間開放，設計保留了 Le Jardin 概念，結合自然韻味與現代優雅，讓食客在香港繁華城景之中品味佳餚。