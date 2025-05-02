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生活
2025-05-02 15:00:00

米芝蓮三星L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON 8月回歸置地廣塲！全新萬八呎奢華空間 品味3,400款佳釀

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米芝蓮三星L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON 8月回歸置地廣塲！全新萬八呎奢華空間 品味3,400款佳釀

米芝蓮三星L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON 8月回歸置地廣塲！全新萬八呎奢華空間 品味3,400款佳釀

經過長達十九個月的規劃與設計，置地廣塲宣布殿堂級餐飲地標 L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON HONG KONG 將於今年8月重新開幕！餐廳曾連續十三年摘下米芝蓮三星榮譽，為全球唯一獲此成就的 L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON 分店，水準毋庸置疑，今次重開相信將是城中餐飲界的熱話！

L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON HONG KONG 8月重開

由摘下超過 31 顆米芝蓮星的世紀廚神 Joël Robuchon 創立的L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON，於2006年進駐置地廣塲，開業18年間一直屢獲殊榮。自《米芝蓮指南》於2009年登陸香港及澳門起，兩年間餐廳已連續勇奪米芝蓮二星殊榮；而由2012年至2024年，餐廳更無間斷十三年摘下米芝蓮三星榮譽，成為香港本地的殿堂級餐飲地標。
餐廳將於今年8月重新開幕，並進駐置地廣塲中庭四樓、面積達18,000平方呎，全新形象令人期待。當中溫控酒窖擴建達原先四倍，展示逾 3,400 款佳釀，包括人氣酒款及全球罕有年份典藏，如同一道氣派非凡的酒藝長廊，華麗而驚喜。
餐廳特設五間別出心裁的貴賓廳，包括全球首間價值約港幣一千萬元的貴賓廳，配備由 La Cornue 手工打造並首次應用於商業項目的世上最奢華廚具系列，盡顯尊貴顯赫的氣派，加上原班精英團隊呈獻尊貴貼心的款待服務，將精緻餐飲體驗昇華！而餐廳的露天平臺亦將在今年稍後時間開放，設計保留了 Le Jardin 概念，結合自然韻味與現代優雅，讓食客在香港繁華城景之中品味佳餚。

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