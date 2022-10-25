粉紅10月｜Estée Lauder義賣粉紅絲帶產品 捐助對抗乳癌機構

乳癌自1994年起位列香女性十大癌症之首，由1993至2019年間，本港女性確診乳癌的個案增加3倍，平均每天有13名女士確診，最年輕患者更不足25歲，由此可見乳癌在香港有年輕化的趨勢。
雅詩蘭黛集團(Estée Lauder Companies)的「乳癌防治運動」今年踏入30周年，今年繼續舉辦連串公益活動，為非牟利機構包括香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫的相關工作籌募善款。
陳凱琳拍片宣傳自我檢查
雅詩蘭黛今年邀請藝人陳凱琳攝有關預防乳癌的網絡短片及相片，鼓勵25至50歲女性定期自我檢查，因為若能及早發現異狀，並立即進行治療，不僅能大大提高存活率，治療效果亦較理想。40歲以上女性應該每兩年進行乳房X光造影檢查，40歲以下女性則建議定期接受乳房超聲波掃描，並且定期自我檢查，就能及早察覺乳癌徵兆。
限量粉紅產品義賣
雅詩蘭黛集團本月起推出限量粉紅絲帶產品義賣，參與品牌包括Bobbi Brown、Clinique、Estée Lauder、Jo Malone London、La Mer 及Origins。所有粉紅產品的收益將撥捐香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫，為婦女提供免費乳健檢查，並為乳癌患者、復康者及其家庭提供所需的支援服務。目標籌款金額為港幣一百萬。由即日起至10月31日，客人凡購買任何Estee Lauder Companies粉紅產品，即可獲贈Mask Library贊助的2022 乳癌防治運動粉紅口罩乙盒(共10個)。
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