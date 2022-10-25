粉紅10月｜Estée Lauder義賣粉紅絲帶產品 捐助對抗乳癌機構

乳癌自1994年起位列香女性十大癌症之首，由1993至2019年間，本港女性確診乳癌的個案增加3倍，平均每天有13名女士確診，最年輕患者更不足25歲，由此可見乳癌在香港有年輕化的趨勢。

雅詩蘭黛集團(Estée Lauder Companies)的「乳癌防治運動」今年踏入30周年，今年繼續舉辦連串公益活動，為非牟利機構包括香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫的相關工作籌募善款。