粥唔一定養胃？！盤點5款養胃食物陷阱 小心越養越傷！

不少人都會在大魚大肉後進食一些「養胃」食品來改善腸胃不適問題，但其實不少被稱為養胃的食品都存有陷阱，有機會越食越傷胃。以下就為大家盤點5款養胃食物陷阱，若有腸胃不適就應盡量避免進食。
養胃食物陷阱｜粥
不少人都會在腸胃不舒服的時候吃粥，通過食用消化速度較快的粥品，減少對腸胃的負擔。但其實吃粥的習慣只適合腸胃不適的時候，如果胃部沒有明顯不適卻總是吃容易消化的粥，久而久之胃部的消化功能便會退化，更有機會變成胃病。建議平日吃粥時可以加入糙米、燕麥等纖維較高級消化速度慢的雜糧，讓胃部功能不會因而退化。
養胃食物陷阱｜梳打餅
有些人會在忙碌的時候，選擇進食梳打餅來充飢，雖然可以暫時中和胃酸帶來的不適，但其效果實際並不持久。由於製作梳打餅的過程時，通常都會加入植物奶油、豬油或牛油等成份來增加餅乾的酥脆感，而攝取越多脂肪類食品，只會越刺激消化道收縮，從引致腸胃不適，建議盡量避免食用梳打餅代替正餐。
養胃食物陷阱｜山藥
近年特別流行食用番薯、南瓜等來減肥，而山藥亦是其中一種常見的減肥食品，山藥中富含多糖成分，因此對胃黏膜有一定的保護作用，對胃部看似有一定的好處。但其實山藥同時亦含有大量澱粉成分，如果在進食主食後再吃山藥，不但會令飽腹感大增，還容易造成消化不良，對腸胃帶來負擔。
養胃食物陷阱｜牛奶
如果身體經常出現飢不欲食、口乾舌燥、上火、便秘等胃陰虧虛的症狀，可以通過飲用牛奶來改善胃部不適。但由於牛奶會刺激胃酸分泌，所以如果平常屬容易有口腔黏膩、胃脹氣、大便軟爛等脾虛濕熱症狀的人士，飲用牛奶反而會脾胃損傷，影響胃部功能運作，建議最好因應自己的體質飲用。
養胃食物陷阱｜紅茶
比起咖啡，紅茶既可以帶來醒神的作用，對腸胃的負擔亦相對較少，在天冷時還可以有「暖胃」的作用，但實際上其實並無養胃的功效。紅茶屬全發酵茶，與綠茶相比對胃部的刺激性雖然較少，但紅茶中的咖啡因亦有機會促進胃酸分泌，飲用過多的話還是會令胃部感到不適。