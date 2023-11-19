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生活
2023-11-19 07:00:00

素食食物｜OmniFoods首款植物牛肉產品！OMNI新出最爆汁植物牛肉漢堡

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素食食物｜OmniFoods首款植物牛肉產品！OMNI新出最爆汁植物牛肉漢堡

素食食物｜OmniFoods首款植物牛肉產品！OMNI新出最爆汁植物牛肉漢堡

素食者們有口福了！OmniFoods推出品牌首款植物牛肉產品——OMNI 新牛堡 ，為了提升大眾的植物飲食體驗，OMNI 新牛堡以全新品牌logo及包裝示人，亦加入了專利註冊技術OmniNano 純素脂肪，令其無論在視覺上、口感或肉汁都得而提升，讓食客可以一口咬出新滋味，享受最鮮、最爆汁的植物牛肉漢堡。新牛堡於半年前率先在餐飲市場推出，立即獲得各大餐廳支持，亦得到食客的正面迴響。OMNI新牛堡的零售裝亦即日起於Green Common門市及網店有售，隨後將陸續在各大超市有售，鼓勵大眾攜手改變飲食習慣，減少碳足跡，緩解全球暖化危機。

一口咬出新滋味，享受最鮮、最爆汁的植物牛肉漢堡

一口咬出新滋味，享受最鮮、最爆汁的植物牛肉漢堡

純植物牛肉替代方案減碳排放 緩解全球暖化

今年7月是全球平均氣溫創新高，有史以來最熱的夏天，全球暖化危機再度亮起警號。據聯合國糧 農組織（FAO）指，全球約14.5%的溫室氣體排放來自畜牧業，當中以牛隻打嗝和放屁排出的甲烷佔據了一大部分，為加劇全球暖化的「炸彈」之一。要有效減少碳排放，改變飲食習慣為重要一環，OMNI 新牛堡由非基因改造大豆的純素獨有配方製成，為真正牛肉的替代方案。

還原肉汁鮮味關鍵：專利註冊技術OmniNano純素脂肪

還原肉汁鮮味關鍵：專利註冊技術OmniNano純素脂肪

還原肉汁鮮味關鍵：專利註冊技術OmniNano純素脂肪

脂肪為肉類非常重要的成份，亦是影響肉質和風味的關鍵元素。一般由植物原料生產的植物蛋白，因在材料成分中缺少油脂層的保護，令鮮味及質感容易迅速流失。新牛堡所應用的OmniNano 純素脂肪專利註冊技術，能有效防止因高溫煮食而造成的水分及鮮味流失。因此，OMNI 新牛堡不只賣相及形態與真牛肉漢堡如出一轍，香氣及味道亦貼近真肉水平，香氣四溢，品嘗時能有著 軟嫩、肉汁飽滿，而不失嚼勁的多層次「肉」感，全方位提升大眾的植物飲食體驗。

OMNI 新牛堡含豐富蛋白質，無五辛、人造色素、激素、抗生素和防腐劑。相比市面上的植物肉漢堡，OMNI 新牛堡定價較低且可負擔，性價比可媲美真牛肉漢堡扒。無須解凍即可烹調，如同普通牛肉漢堡般能烹調出多元化美食，如全日早餐、漢堡、咖喱等，輕鬆炮製出健康且美味的家常料 理。

OMNI 新牛堡早前已登陸各大餐廳，更獲得專業廚師支持，食客的評價亦非常正面。餐廳及酒店如Lady M、WM Hotel、牛角、The Butchers Club等，率先選用新牛堡入饌，並推出多國菜式，讓食客享受多元化植物美食饗宴，發掘植物牛肉的健康新滋味「味」力。

由即日起，顧客可親臨Green Common門店或網店選購OMNI新牛堡，零售價為港幣$49.9。

OMNI 新牛堡（2片裝） 零售價：港幣 49.9 元

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