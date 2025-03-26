紫菜包飯食譜｜高蛋白低碳/補血/高纖等6款配搭教學

不少人去韓國旅行都吃過紫菜包飯，但如果要在家中製作的話從準備材料開始便而令人卻步。「紫菜包飯三文治」(접는김밥)的熱潮，製作方法比傳統更簡單，以下為大家推薦高蛋白低碳/補血/高纖等6款口味食譜，有時間的話不妨在家製作吧！
紫菜包飯三文治做法
首先把一片紫菜想像成四個正方形，在下方的中間部份向中心點剪斷，但切記不要剪斷整張紫菜，只需剪至中心點即可。在分成四格的紫菜上，左下方放飯，其他三格隨心放上配菜後，放飯的那一格往上折，與左上格疊在一起，再往右折，最後往下折即可。然後用保鮮紙包好，在對角線切一刀即可食用。記得配菜放涼後才放在紫菜上，以免把紫菜變得濕潤
【高蛋白低碳】炒滑蛋+生菜+牛油果+五榖飯
雞蛋和牛油果都含有豐富的蛋白質，再配上較低碳水化合物的五穀飯，這個組合便成為高蛋白及低碳的紫菜包飯，特別適合正在運動健身的人士食用，而且三文治形狀亦方便攜帶和食用，可以作為行山時配備的食品。
【補血之選】炒牛肉+炒菠菜+紫甘藍&青瓜+糙米飯
牛肉含有豐富的蛋白質和鐵質，能夠達到補血的作用，可以改善貧血問題。而菠菜、紫甘藍、青瓜和糙米飯都屬高纖的食品，含有豐富的食物纖維，能夠改善便秘等腸臟問題，菠菜更是同樣含有豐富的鐵質，菠菜和牛肉的組合完全是補血之選！
【高纖健康】滑蛋牛肉+紫甘藍＆紅蘿蔔+生菜&番茄+鷹嘴豆飯
紫甘藍、紅蘿蔔、生菜和番茄都含有豐富的食物纖維，具有排毒、清理腸胃、預防便秘等作用，同時含有豐富的維他命，能夠補充一日的健康所需。而鷹嘴豆便是近年興起的超級食品之一，富含植物蛋白、維他命和膳食纖維，再加上同樣含有豐富蛋白質的滑蛋和牛肉，這款紫菜包飯便結合了各種高纖和高蛋白質的食品，簡直是健身一族的理想料理！
【高蛋白飽肚】大蝦&低卡沙拉醬+青瓜&生菜+牛油果+藜麥飯
提到高蛋白質的食品，就不得不提大蝦和牛油果！這款紫菜包飯配搭包含這兩款高蛋白質的食材，同時使用低卡配方的沙律醬，味道與一般沙律醬無異，但卻更健康和低脂。同時使用近年呼聲極高的藜麥，其膳食纖維比一般的白飯多近20倍，能夠促進腸道蠕動及增加飽足感。如果本身含麩質敏感而吃不到紫菜包飯的話，這個配搭更是極好的替代品，不妨一試吧！
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【全素高蛋白】煎豆腐+紅蘿蔔&紫甘藍+牛油果&番茄+糙米飯
同樣是高蛋白質的配搭，這次改用全素的食材，使用豆腐和牛油果作為紫菜包飯中的主要蛋白質，再加入紅蘿蔔、紫甘藍和蕃茄這三款含有豐富膳食纖維的蔬菜，一份紫菜包飯便能滿足一餐的營養所需，素食者也可食用。
【韓式風味】午餐肉+泡菜&生菜+炒蛋+ 糙米飯
除了各種營養滿分的配搭外，當然少不了紫菜包飯的「出生地」——韓國食材的配搭！將午餐肉煎香後，加入充滿韓國特色的泡菜，再配上炒蛋和糙米飯，一款充滿韓式風味的紫菜包飯便完成，以三文治式摺疊製作，比傳統的製作方式更方便快捷！