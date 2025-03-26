紫菜包飯食譜｜高蛋白低碳/補血/高纖等6款配搭教學

不少人去韓國旅行都吃過紫菜包飯，但如果要在家中製作的話從準備材料開始便而令人卻步。「紫菜包飯三文治」(접는김밥)的熱潮，製作方法比傳統更簡單，以下為大家推薦高蛋白低碳/補血/高纖等6款口味食譜，有時間的話不妨在家製作吧！ 紫菜包飯三文治做法 首先把一片紫菜想像成四個正方形，在下方的中間部份向中心點剪斷，但切記不要剪斷整張紫菜，只需剪至中心點即可。在分成四格的紫菜上，左下方放飯，其他三格隨心放上配菜後，放飯的那一格往上折，與左上格疊在一起，再往右折，最後往下折即可。然後用保鮮紙包好，在對角線切一刀即可食用。記得配菜放涼後才放在紫菜上，以免把紫菜變得濕潤

【高蛋白低碳】炒滑蛋+生菜+牛油果+五榖飯 雞蛋和牛油果都含有豐富的蛋白質，再配上較低碳水化合物的五穀飯，這個組合便成為高蛋白及低碳的紫菜包飯，特別適合正在運動健身的人士食用，而且三文治形狀亦方便攜帶和食用，可以作為行山時配備的食品。 【補血之選】炒牛肉+炒菠菜+紫甘藍&青瓜+糙米飯 牛肉含有豐富的蛋白質和鐵質，能夠達到補血的作用，可以改善貧血問題。而菠菜、紫甘藍、青瓜和糙米飯都屬高纖的食品，含有豐富的食物纖維，能夠改善便秘等腸臟問題，菠菜更是同樣含有豐富的鐵質，菠菜和牛肉的組合完全是補血之選！