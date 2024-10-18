韓國年糕食譜｜泡菜餃子、拌飯等4種韓食教學　在家炮製韓式風味

韓國最「玫瑰」炒年糕是一般人，或是藝人都會吃，在香港卻較難吃得到，但其實製作方法並不困難。以下就有泡菜餃子、拌飯等4種簡易韓式食譜教學，不如在家嘗試製作吧！ 韓國年糕食譜｜玫瑰炒年糕 最近「玫瑰」炒年糕在韓國大熱，長期佔據韓國外賣應用程式榜首，但其實玫瑰炒年糕即是番茄忌廉炒年糕，當中並沒有加入玫瑰，只是由於顏色呈粉色，被認為是玫瑰顏色才取其名字為「로제（Rose）」。比起一般韓式傳統香辣的炒年糕，加入忌廉後大大減低了它的辣度，而番茄醬汁有解膩的作用，因此吃起來極有中毒性，基本上難以停口。但製作方法其實與一般炒年糕差不多，只要調好醬汁即可，大家不妨在家也嘗試製作這款韓國最近大熱的炒年糕吧！ 玫瑰炒年糕材料：蕃茄醬100g／煙肉 適量／芝士腸 適量

年糕 約15條／紅薯寬粉 適量(需預先浸軟)

辣椒粉 5g ／淡忌廉 120mL

咖哩粉 7g／糖 8g 玫瑰炒年糕做法 1.熱鑊落少許油，倒入番茄醬，再加入辣椒粉用小火翻炒。

2.加入淡忌廉在鑊中攪勻至無結塊狀，再倒入水50mL。

3.加入切好後的煙肉和芝士腸，稍微翻炒後再加入咖哩粉和糖混合均勻。

4.放入年糕和預先浸泡好的紅薯寬粉。

5.煮至收汁即可。

韓國年糕食譜｜年糕香腸串 年糕香腸串是韓國汽車休息站、轉運站或小食店常見的小食，通常都會以他的簡稱「소떡 」（取香腸和年糕韓文字的第一個發音）稱呼他。當甜辣的醬汁遇上無人不歡的年糕和香腸，瞬間就變成一款令人愛不釋手的小吃！製作方法亦十分簡單，同樣只需製作好靈魂的醬汁便能感受到韓國的滋味！ 年糕香腸串材料：年糕 15條／芝士腸 15條

番茄醬 6湯匙／韓式辣醬 2 湯匙／糖 2湯匙

蒜蓉 1湯匙／生抽 1湯匙／白芝麻 適量 年糕香腸串做法 1.在平底鑊加入番茄醬、韓式辣醬、生抽、糖和蒜蓉，以小火加熱拌勻後備用。

2.煲裡加水煮滾，加入年糕煮軟，再煮芝士腸1分鐘，撈起瀝乾備用。

3.用竹籤梅花間竹地串起年糕和芝士腸，一串約可串起各三條。

4.熱鑊落油，將年糕腸串落鑊煎至兩面金黃盛出。

5.抹上醬汁，再撒上白芝麻即可。

韓國年糕食譜｜泡菜餃子煲 提到韓國食物的話，又怎可以沒有泡菜呢！除了泡菜炒飯、泡菜煎餅外，由泡菜製成的湯物也十分受歡迎。一般的泡菜湯味道比較濃郁，有些人可能會覺得味道太酸，因此不喜歡。而這款泡菜餃子煲則經過改良，再加入大家都喜歡的年糕和餃子，輕輕鬆鬆又能煮好一餐。如果有其他喜歡的食材，例如雞蛋、香腸等也可加進去，相較傳統泡菜湯沒有太多規範。 泡菜餃子煲材料：泡菜 150g／餃子 4-5個／年糕 10片

洋蔥 1/4個(切條)／蒜蓉 2湯匙／芽菜 適量

韓式辣醬 2湯匙／生抽 1湯匙

糖 適量／鹽 適量 泡菜餃子煲做法 1.熱鑊落油，加入洋蔥和蒜蓉炒香，加入泡菜翻炒，再加入芽菜炒軟後加入清水約500mL

2.加入韓式辣醬、生抽、鹽和糖調味。

3.水滾後加入餃子和年糕煮熟即可。 捲餅食譜｜芝士牛油果、韓式泡菜低脂又簡單的早餐！

韓國年糕食譜｜韓式拌飯 韓式拌飯基本上是每間韓式食店都有售賣的食品，但是其實自己製作亦十分簡單，味道的好壞同樣取決於他的醬汁。而要將醬汁完美複製韓國味道，秘密武器便是加入雪碧！加入雪碧後，能令醬汁瞬間變得像在韓吃到般香甜，恍如回到韓國一樣！ 韓式拌飯材料：即食飯 1碗／肥牛 適量／泡菜 30g

紅蘿蔔 30g／蘑菇 30g／菠菜 30g

芽菜 15g／雞蛋 1隻

雪碧 2湯匙／韓式辣醬 2湯匙

生抽 1湯匙／麻油 1湯匙

蜂蜜 1茶匙／白芝麻 適量 韓式拌飯做法 1.將韓式辣醬、生抽、麻油、蜂蜜、雪碧和白芝麻倒在碗中，攪拌均勻備用。

2.炒熟肥牛和各種配菜，切記需分開炒熟。

3.在大碗裡放入加熱好的即食飯，輕輕打散，以免太過黏。

4.熱鑊落油，加入雞蛋，煎至喜歡的狀態後盛出。

5.分區域放好配菜，最好放上煎頭，再淋上調好的醬汁，吃前攪拌均勻即可。 咖喱雞、薑汁炒牛肉、泡菜燉排骨等5款異國菜做法輕鬆做！