結業潮｜台灣牛角包「八月堂」疑全線結業 全盛時期擁12間分店

台灣知名牛角包連鎖店「八月堂」香港門市疑全線結業，近日有網民指，八月堂位於上水的分店沒有開門，向附近店舖查詢後發現已結業約2周。八月堂主打每日現場烘烤的牛角包，全盛時期在港有12間分店，分布太古、荃灣、旺角及觀塘各區。

日前有網民於Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」，上傳一張八月堂上水分店的照片，並指「香港八月堂最後一間都結業了。#上水」網民向鄰近店舖查詢，指該門市早於一至兩星期前已關門。帖子引來不少網民留言，有人表示「荃灣西分店睇住佢開，睇住結業」、「初開個陣排晒隊，我都幫襯過幾多次個陣」、「台式古早蛋糕咪一樣。」、「Apm嗰間開咗唔知有無一年就執了」。

網民在「全港店舖執笠結業消息關注組」發帖，指香港八月堂最後一間疑似結業。

香港八月堂 Facebook去年10月底停更

根據八月堂的Facebook專頁，仍有顯示上水中心及荃灣西海之戀的資料，不過專頁自2024年10月底後便再無發布。而疑似結業的上水分店，去年10月中曾推出門市獨家禮卷優惠，「只要$450即可享有總值超過77折的優惠」，禮卷包括「超值現金兌換卷$100 五張、加碼✨$20(含)以下可頌兌換卷 二張 及再加碼✨不限金額咖啡兌換卷 二張」。

「八月堂」於2018年進軍香港，主打不同口味的牛角包，例如美祿恐龍、松露、芒果、香蔥及和風味噌醬等，全盛時期全港共有11間分店，分布太古、將軍澳、屯門、荃灣西、旺角、觀塘等地區。