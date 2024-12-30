網上熱話｜內地女生興起「沉浸式退房」 帶走5星級酒店大量日用品：儀式感不能少！

小紅書上火熱的事物可謂一浪接一浪，經常都可以帶起新的熱潮。近日，小紅書突然出現大量標明「沉浸式退房」的影片，更大部分都指向同一間5星級酒店，全因很多內地女生發現住完這間酒店後，能大量帶走房間內所提供的日用品，令她們可以又住又拎！
「沉浸式退房」影片熱爆小紅書
近日，小紅書上出現大量以「沉浸式退房」為題的影片，大部分都圍繞位於上海的5星級酒店「寶格麗酒店」，更揚言住完這間酒店後，在退房前緊記大量收拾和帶走房間內所提供的日用品。在她們所上傳的影片和照片中，可見她們帶走的東西可以放滿一張床及塞爆一個小型行李箱，十分誇張！
帶走5星級酒店大量日用品
這些影片大多明確表明要「薅羊毛」、「該省省、該花花」、「頂奢寶格麗酒店正確退房方式」等，她們帶走的東西包括房間內mini bar的所有瓶裝飲品、浴室大量洗頭水、沐浴露、護髮素、身體乳、牙刷，部分女生甚至連廁所內的備用廁紙都原封不動地成卷帶走。
內地網民恥與為伍
眼見小紅書陸續出現這類影片，部分內地網民就十分不認同以上行為，甚至有些恥與為伍的感覺。有內地網民表示「這樣真不太好，不要宣揚這種」、「拿的時候感覺賺到了，到家到處塞，最後都丟掉」。不過，亦有網民力撐這種行為，「一群覺得自己特別有出息的人在嫌棄」、「人家寶格麗就是提倡顧客拿走的」、「如果沒猜錯應該是幾千一晚，拿點東西咋了」。