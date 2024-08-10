網上熱話｜內地母移居日本 為兒子準備愛心便當慘因1事遭同學嘲笑

各處鄉村各處例，有時到其他地方生活，的確需要花時間和心機去了解和融入當地文化。近日一位由內地移居至日本的媽媽，在社交平台上無奈發文，指自己明明已花很多心思為兒子準備愛心便當，惟當兒子在學校打開飯盒時，卻遭到同學們的無情嘲笑，引來大批網民睇唔過眼。

內地母準備愛心便當 事後發文轟同學無禮貌 一位由內地移居至日本的母親在社交平台上發文，文題直指「當兒子拿出便當，他日本同學真沒禮貌」。事源她在移居日本後，都有入鄉隨俗地，為仍在上學的兒子製作精美便當，惟兒子的同學看到後，即時表明睇落「難食」，令她傷透心。

兒子慘因1事遭同學嘲笑 事主在文中坦承自己確實「不會做精緻的便當」，但已經在能力範圍內盡了力，因此當兒子回家告訴他說「同學看到他的便當說まずい（難吃）」後，不禁令她「有點生氣，還有點難過」。據事主分享的照片中，可見便當其實製作得亦尚算精美，顏色鮮艷，又有肉有菜。

網民睇唔過眼：日本人點教仔 事主稱，自己已在努力改進，亦深知小朋友的世界「喜歡那些中看不用的」，因此特意去100Yen店，買了便當盒的裝飾，例如分隔菜品的顏色紙兜、能夠印在香腸上的公仔圖案等等，「一大早起來給他搭配的紅紅綠綠的」、「這下他同學不能再胡說八道了吧」。不少網民得悉後都睇唔過眼，紛紛鬧爆「日本怪不得去了特別壓抑，衣服都是黑白灰，表情都是假的」、「他們的想法很變態」、「就是要大家一樣，連便當也要是那種標準的擺盤和製作」，更教路指「要我就教兒子當場摀嘴驚訝臉：『你怎麼可以這麼不善良？這是媽媽的愛，媽媽的愛不會難吃』。