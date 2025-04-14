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2025-04-14 11:00:00

網上熱話｜內地男教遊港免費住宿 仲有得沖涼+任用Wi-Fi 網民：教壞人

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網上熱話｜內地男教遊港免費住宿 仲有得沖涼+任用Wi-Fi 網民：教壞人

網上熱話｜內地男教遊港免費住宿 仲有得沖涼+任用Wi-Fi 網民：教壞人

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小紅書不時都有教學文，教學內容可謂應有盡有，不過部分卻略有爭議性。近日一位內地男生在小紅書發長文，分享如何在遊港時獲得免費住宿，這些方法就引來大批網民熱烈討論，更有人嘲諷他的做法完全「教壞人」。

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

內地男小紅書發長文 教「度縮」遊港方法

近日，一位內地男生在小紅書上以「香港旅行不想破費住宿？不想來回過關麻煩？」為題發文，揚言只要睇完他的帖文就可以即時「慳幾大百（元）」。文中所教的「免費住宿」位於石澳海灘，發文者表示，不想破費租酒店的旅客可以考慮在海灘「海邊露營」。

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圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書

有得沖涼+免費Wi-Fi

發文者列出在石澳海灘露營的種種好處，除了可以免費過夜外，海灘更有「免費Wi-Fi」、「旁邊有免費淋浴區（不過是露天沖涼那種」，亦有「公共衛生間」。唯一的缺點是「晚上會有野豬翻海灘上的垃圾桶」，不過「稍微注意一點遠離一下就沒事」。

圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書

網民唔撐反轟：教壞人！

發文引起網民熱烈討論，大部分網民均不認同發文者的做法，直言「石澳海灘不是官方劃定的露營地，若嚴格執法起來會被檢控的」、「有機會保安一早來趕人，如果一堆人去可能會有舉報」。亦有網民表示「其實你自己知道就行，不要發出來」、「很多人露營就等於可以了嗎？」、「天橋下也有很多流浪漢睡，你怎麼不去試試？」

圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書

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