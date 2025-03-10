近年不少香港人鍾情北上消費，當中以地理位置最近的深圳最為熱門，幾乎每到周末，關口都排滿人。近日有內地網民在小紅書發文，指對深圳店員能夠一眼分辨出香港人和內地人感到好奇，引來大批網民紛紛細數香港人的10大特徵！

1. 氣味 有網民指，香港人一般會散發出「香香的氣味」，並分析指氣味源自於「Temple紙巾和留香珠洗衣液的味道」。

2. 精神面貌 他們是香港人和內地人的精神面貌有很大分別，「港人有一種神采奕奕，炯炯有神的感覺，心情很興奮」、「氣血充足，精力充沛」。

3.隨身物品 又指香港人出行必備「雙肩包」，幾乎每人一個背囊。 4.獨有配飾 有網民表示內地人一般比較少戴帽，但香港人則「大部分都穿波鞋」、「喜歡戴棒球帽」。

5. 出行人數 與內地人出門行商場不同，香港人北上出行一般人數較多，「港人成群結隊，一來起碼三五個」，又或是「一家人來」。

6.衛生用品 香港人較注重衛生，「背囊上掛免洗消毒洗手液」。 7.衣着打扮 衣着打扮方面，內地網民發現香港人「夏天穿Polo衫和T恤，冬天是衝鋒衣，還有些是細搖粒絨立領外套」、「衝鋒衣配黑框眼鏡」。 8.必備戰車 香港人北上需要大量消費，因此幾乎人手一部買餸車。

9. 氣質 還有網民表示，還可以靠「氣質」辨認，「不知道什麼感覺，一眼就能認出，氣場不同」。 10. 行路速度 至於香港人一向出名生活步伐急促，因此只要見到「走路很快」的，就能分別出示香港人。