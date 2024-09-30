香港人要上樓一向困難，加上公屋的輪候時間有增無減，排到2046都未必有份。亦因如此，近年不少網民都十分關注公屋住戶情況，希望能將有限資源分配予真正有需要人士。近日，有網民路過公屋住宅時，就驚訝發現有一個單位竟然裝有5部冷氣，引來不少網民眾說紛紜。

公屋討論區有新Po 一戶裝5部冷氣引討論 近日有網民在途徑一棟公屋住宅時，就被其冷氣機吸引，因而影相發文上傳到社交平台。在他分享的照片中，可見一個公屋單位疑似同時裝有5部冷氣，比起其他單位窗口只有一、兩部冷氣確實十分突出。