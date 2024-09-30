香港人要上樓一向困難，加上公屋的輪候時間有增無減，排到2046都未必有份。亦因如此，近年不少網民都十分關注公屋住戶情況，希望能將有限資源分配予真正有需要人士。近日，有網民路過公屋住宅時，就驚訝發現有一個單位竟然裝有5部冷氣，引來不少網民眾說紛紜。
公屋討論區有新Po 一戶裝5部冷氣引討論
近日有網民在途徑一棟公屋住宅時，就被其冷氣機吸引，因而影相發文上傳到社交平台。在他分享的照片中，可見一個公屋單位疑似同時裝有5部冷氣，比起其他單位窗口只有一、兩部冷氣確實十分突出。
惹劏房疑雲：房署會唔會關心一下？
帖文引來不少網民留言討論，有網民笑稱「唔使開窗」、「如果5部齊開，1個單位何來有咁大電壓供應？ 一定會跳掣！」、「正常唔會同時開吧，3部應可以」。不過，亦有網民質疑同時裝有5部冷氣的話，有劏房的嫌疑，更嘲諷道「其實政府因為要取締私人劏房，已經開始試行公屋劏房啦」，更反問「房署會唔會關心一下？」
另有一可能性呼聲極高
雖然有網民質疑該單位有劏房的嫌疑，但亦有網民稱尚有其他可能性，「係咪下面幼稚園㗎？」、「應該係院舍之類」、「會唔會係全層院舍或什麼中心」，而呼聲最高的為住戶將單位變成「低溫處理工場」、「可能用緊來儲藏凍肉」，更諷刺地表示「公屋做工場好合理，唔通用黎住咩」。