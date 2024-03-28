網上熱話｜公屋男全家突然患重病 疑與新鄰居擺2物鎮宅有關 網民：搵師傅搞搞佢

眾所周知香港地上樓是一件極難的事，有自己的安樂窩已經值得慶賀，鄰居的好與壞基本上不在大家的控制範圍之中，因此不時都會看到有人苦呻自己與鄰居相處出現問題，嚴重更有機會與「垃圾屋」、「曱甴屋」為鄰。早前，一位公屋男住戶就在討論區上發文，直指自己對面屋近來搬入一對夫婦，惟在對方開始裝修後，事主與家人就接二連三地患病，疑與對家於門外擺放2物鎮宅有關。事主的經歷和照片引起網民關注，更有人紛紛提議他要搵高人出手相助！

公屋男遇新鄰居 遷入後全家突然頻患病 鄰居的質素的確十分影響整體居住環境和住戶心態，一個唔好彩住在「垃圾屋」、「曱甴屋」旁邊，除了搬走以外可謂別無他法。早前，一位公屋男住戶就在討論區上發文，劈頭直指「對面屋裝修後掛咗塊鏡對住我門口」。他表示自己對面屋近日開始裝修，裝修後隨即搬入一對夫婦，惟最耐人尋味的，是事主揚言「由嗰家人裝修開始全屋就不斷敏感又痕同病足幾個月」，未知背後原因是裝修導致灰塵太多，抑或是另有內情。

疑與新鄰居擺2物鎮宅有關：邪住你呀 事主在新搬入的鄰居家門口，發現對方於門框上擺放了一道符及一塊八卦鏡，令事主有理由懷疑他與家中頻頻患病與這兩樣物件有關。臨近崩潰的事主在文末苦呻「想問問有無巴打知對面屋擺鏡同符係單純想擋鬼擋邪定點」，不但加上很多喊樣表情，更自嘲道「估計最多嘅回應應該係下世小心啲」。不少網民均認為事主及家人的健康與鄰居擺放的物件有直接關係，更有網民驚呼指事主鄰居「擺放邪物」、「邪住你呀」！