開心果熱潮銳不可擋，繼老字號民豐的開心果糯米糍、均香餅家的開心果月餅引來全城追捧，最新有超人氣麵包店嘉多娜自創開心果燒餅，今日9月6日正式發售，出爐兩小時約下午1時半至２時內即售罄1200件。之前一個星期試賣已吸引一眾開心果控幫襯，但不少網民表示購買不到感到失望，又有網民話來了三日才買到，大家熱烈討論打探買餅最佳時間。

開心果醬自家磨製 嘉多娜繼開心果泡芙、開心果布丁包之後，新作有開心果燒餅。嘉多娜創辦人陳浩然稱：「以前用現成開心果醬，現在是自家磨製。我挑選了意大利西西里及美國產地的開心果製作，前者開心果香味較清新，成本較高；後者果仁味較濃厚。」餡料混合開心果醬及粒粒果仁碎，帶出兩重層次效果，以搓得薄薄黏糯的糯米皮包裹著。製作開心果醬工序繁複，要先將開心果焗香、炒香，然後研磨、攪拌，整個工序花上3個小時才完成，而舖內的焗爐也需預留烘焙其他包點，故此不能大批量製作，每日3間分店合共限量1200-1300件。

在試賣一星期內，不少網民表示買不到開心果燒餅，有網民話無論早上抑或下午都不見有貨，亦有網民甚至提到「嚟咗3日先買到！」店方為免大家白行一趟，剛剛在官方Facebook發放通告，列明三間分店的出爐時間：何文田店及油麻地店均於中午11:30am出爐，渡船街店出爐時間為正午12時，每人限購6個。創辦人陳浩然師妹、烘焙愛麗斯店主Alice第一時間試食話：「我已經找到一個最佳食法：三個疊在一起，然後一口咬下去。」藝人李綺雯回應：「買到三個請台灣朋友食，好好食。」有網民成功購買興奮留言謂：「入面勁多開心果醬，比想像中好食。」香港開心果關注組組員分享：「好香濃又食到粒粒開心果，試完一個即返轉頭再買過。」「諗住係伏，結果又幾好食喎。」

嘉多娜 Kadorar Bakery 地址：何文田窩打老道69號地下C2號舖

電話：2682 8019

開心果燒餅出爐時間：

油麻地店：中午11:30時

何文田店：中午11:30時

渡船街店：正午12時

