網上熱話｜在港內地人中環街頭遇大陸騙子 被1原因要求幫手埋單：中國人騙中國人

不時都會看到有內地人在社交平台上大呻，指自己因為在香港街頭講普通話而被差別對待，然而早前卻有人指今次的經歷並非差別對待咁簡單，卻是因為講普通話而差點「出事」！有在港生活的內地人指自己在中環街頭與友人以普通話交談時，突然有一位同樣講普通話的女士出現，並向她們繪形繪聲地說了一段經歷，最後的目的為希望二人能夠為她正在餐廳吃飯的兒子「埋單」。事主當然沒有上當，並即時報警求助，惟這件事卻令她感到十分心寒，只因原來不止她一位內地人遇到過同樣事件，令她不禁高呼「中國人只騙中國人」！

在港內地人中環街頭講普通話 引大陸騙子視為目標 早前，一位在港生活的內地人分享自己差點「出事」的經歷。她憶述自己早前與友人在中環街頭聊天，懷疑因為二人全程講普通話，因而成為了騙子的目標，一位女士突然走到她們的身邊，表示「自己從上海來，住在四季酒店，老公剛剛從澳門回來，小孩在前面餐廳吃飯，她的卡刷不出來」，言下之意想事主到餐廳幫忙「埋單」。醒目的事主當時馬上取出手機開始拍照，惟一直站在女士旁邊的男子卻突然出聲阻止，質問事主「是否在偷拍」，更要求事主「打開電話給他看，說我侵犯了他的肖像權，他要報警」。

警察到場後神之發展 突取出2千蚊現金自證 面對這個賊喊捉賊​​的情況，身為受害者的事主當然馬上報警，並在電話中與警察用廣東話溝通，而當她說到「路上遇到兩個人問我們借錢」時，兩位騙子即時十分大反應，「震耳欲聾的破口大罵，甚至從口袋裡掏出事先準備好的2000 cash做道具，質問我：『我有錢為甚麼會問你借錢？』」而事主則無奈地指「我真的也很想知道你明明可以做人，為甚麼去做騙子？」