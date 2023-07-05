網上熱話｜大排檔放題索價$288 網民意見兩極「椒鹽鮮魷我有信心食到檔野蝕本」

大排檔作為香港特色，不少人都愛叫小炒配啤酒！最近有網民在討論區以「原來依家癲到大排檔都有放題」為主題，引來網民討論，有人認為「3碟加啤洒已回本 一碟小炒都至少$120」，亦有人問「大排檔同雙餸飯有咩分別」。

樓主開首就言明「唔講邊間 我就唔會去食 有時限」，因此未有提供詳情，但很快就有網民「起底」餐廳，指放題限時90分鐘，3個套餐收費分別為$288、$388及$488：最平的$288可任食多款小炒及砂鍋煲仔菜、小食，亦有任飲飲品；而$388則包任食火鍋和麻辣水煮菜；最貴的$488更可任點40多款海鮮小菜。

該餐廳在食評網評分不錯，不過食放題都有不少規則要守，例如「每人每次只可以叫兩款，不限次數，食完方可再叫。」、「所有小菜一律例牌份量，不會因人數而定製」，而所有食物即叫即做，因此不要催單。另外逢周五至日、公眾假期及前夕，要每位另加$100。

網民對於「大排檔放題」意見兩極，有人表示：「4百幾蚊，如果兩個人去。啲海鮮味道好同啲款鍾意其實還好。有時去依啲大排檔食小炒兩個人去叫唔得多，平均都係依啲價。如果佢做到按人數份量少啲，味道好。依個價一定會有人去食。」亦有人笑言「椒鹽鮮魷我有信心食到檔野蝕本」。