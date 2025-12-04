網上熱話｜天水圍街頭上演偶像劇橋段 中學生甜蜜踩粉紅單車 網民擔心犯下2宗罪？！

偶像劇的套路與橋段其實大家早已睇過無數次，但相關電影與劇集依然長拍長有，只因浪漫劇情個個都鍾意睇，為平凡的生活增添一些色彩。早前有網民就看到天水圍一對踩著粉紅色單車的中學男女，雖然畫面充滿粉紅泡泡，但就有人擔心位中學生恐已犯2宗罪！？

天水圍現偶像劇橋段 中學生甜蜜踩粉紅色單車 早前，有網民影到兩位中學生在天水圍的甜蜜舉動。從發文者上傳的影片中，可見兩名身穿中學校服的學生正踩著一架粉紅色的單車過馬路，單車主要由男同學操控，而女同學則安坐在單車前方的置物籃內玩電話，輕鬆又浪漫，整個畫面與單車散發著同一色系的粉紅泡泡。

網民：恐已犯2宗罪 拍片上傳的網民就笑稱「個籃幾堅挺」，只因女同學可以坐住遊街，惟有網民擔心片中兩位中學生已犯下2宗罪，包括香港法例第 374G 章 - 道路交通（交通管制）規例第 51 條（有關單車、三輪車及人力車的附加規則）的 3a 項：「在道路上騎單車或三輪車的人，不得運載任何其他人」。違者即屬犯罪，可處以第 1 級罰款 $2,000；第 2 個是香港法例第 228 章 《簡易程序治罪條例》妨擾罪及雜項罪行的第 4 項（在公眾地方犯的妨擾罪等）之下的第 8 點：「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，違者即屬犯罪，可處第 1 級罰款或監禁 3 個月。

網民熱烈討論 這個浪漫又危險的舉動，引發網民廣泛討論，有網民認真表示：「唔跌就浪漫，跌左蘿柚爛」、「不建議這樣坐，可能會違法或造成意外」，亦有網民以輕鬆心態應對，直言「後生係做後生￼嘅嘢㗎啦，大個已經好多限制唔可以行差踏錯，無傷大雅￼嘅事就￼比返￼少少空間後生仔/女過佢地一生中最開心￼嘅日子」、「幾sweet」、「如果以前大部分人都會覺得好青春浪漫，但而家toxic到話人犯法」。