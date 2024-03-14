網上熱話｜女乘客帶BB車上九巴被拒 司機遭辱罵後1招還擊 網民大讚夠霸氣！

交通工具上的衝突罵戰屢見不鮮，特別是在繁忙時段阻到他人返放工的話，的確容易令人變得暴躁。早前，有網民就在社交平台上分享一宗九巴奇遇，直指一位女乘客當時帶著BB車上九巴，耐何她不但拒絕收起BB車的要求，更出言辱罵司機，引起乘客公憤！幸好當時司機被罵後臨危不亂，更霸氣地以1招還擊，嬴盡網民掌聲。
女乘客帶BB上九巴 拒絕收車而被拒載
繁忙時間的交通工具上總會企滿人，因此大部分人都會避免在繁忙時間帶同太多物品上車，以免影響他人。不過，總會有人喜歡跟從自己的心意行事，惹來他人不滿。早前，有網民就分享一宗九巴奇遇，直指一位女乘客日前帶著BB車乘搭九巴來往大埔及荃灣的73X巴士時，竟拒絕按指示自收起BB車再上車，引來連番衝突。
被拒後鬧爆辱罵 霸氣司機1招KO
據悉，當時司機要求女乘客先將BB車摺細再上車，惟女乘客不但堅持拒絕，更出言辱罵司機「有病」。幸好司機被辱罵後仍然臨危不亂，先即時在安全地方停止駕駛開車，並開始通知巴士上所有乘客下車，意指該名女乘客不按指示摺起BB車的話，將影響全車人的行程。
網民力撐司機做法 狠批女乘客：咁西去搭的士啦！
司機的做法獲大批網民大讚「夠霸氣」，又指「司機做法正確」、「個司機做得好呀，唔收架BB車好危險」，坦言「「辱罵司機呢樣野真係好有問題，個女人影響司機駕駛，為咗全車人嘅安全，司機當然要咁做」、「司機冇問題，西人玩嘢累街坊」，更直指「咁西去搭的士啦」。不過，亦有網民質疑司機「玩嘢」、「揸住雞毛玩客」、為人父母，我就好明白這點。有好的司機畀我推咗上車，抱咗BB起身先喺輪椅位摺車，有啲我唔知應該形容佢係『跟足規矩』定揸住雞毛玩客的」。