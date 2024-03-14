網上熱話｜女乘客帶BB車上九巴被拒 司機遭辱罵後1招還擊 網民大讚夠霸氣！

女乘客帶BB車上九巴被拒 司機遭辱罵後1招還擊 網民大讚夠霸氣！

交通工具上的衝突罵戰屢見不鮮，特別是在繁忙時段阻到他人返放工的話，的確容易令人變得暴躁。早前，有網民就在社交平台上分享一宗九巴奇遇，直指一位女乘客當時帶著BB車上九巴，耐何她不但拒絕收起BB車的要求，更出言辱罵司機，引起乘客公憤！幸好當時司機被罵後臨危不亂，更霸氣地以1招還擊，嬴盡網民掌聲。

女乘客帶BB上九巴 拒絕收車而被拒載 繁忙時間的交通工具上總會企滿人，因此大部分人都會避免在繁忙時間帶同太多物品上車，以免影響他人。不過，總會有人喜歡跟從自己的心意行事，惹來他人不滿。早前，有網民就分享一宗九巴奇遇，直指一位女乘客日前帶著BB車乘搭九巴來往大埔及荃灣的73X巴士時，竟拒絕按指示自收起BB車再上車，引來連番衝突。

被拒後鬧爆辱罵 霸氣司機1招KO 據悉，當時司機要求女乘客先將BB車摺細再上車，惟女乘客不但堅持拒絕，更出言辱罵司機「有病」。幸好司機被辱罵後仍然臨危不亂，先即時在安全地方停止駕駛開車，並開始通知巴士上所有乘客下車，意指該名女乘客不按指示摺起BB車的話，將影響全車人的行程。