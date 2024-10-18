每個人都有自己的興趣和愛好，其實只要不影響他人，一般都相安無事。但若然愛好或行為太小眾時，難免會引起爭議。近日一位女Coser在動漫電玩節開始前發放「福利」，特意在網上高調宣布將開賣原味腳踩多士，引來大批網民熱議。

動漫電玩節前奏 女Coser賣原味腳踩多士 台灣號稱亞洲最盛大的動漫展會「AGA 台北國際成人動漫&電玩展」舉行在即，一位女Coser疑似想在活動開始前搞搞新意思，特意在社交平台上高調宣布在展會開賣「腳踩多士」項目，更附上多張照片。相中可見，女Coser直接將腳掌踩上白方包之上，令方包印上自己的腳趾印，並用筆在方包下方寫上名字。

50 蚊塊仲需要做1事先買到 該名Coser貼心地在文中附上警告，揚言「僅紀念不建議食用」，又公開售價為「$200元/片（約港幣50元）」，並需要預先向她登記方可購買，懷疑是擔心到時購買人數太多的話會「踩唔切」。

網民有讚有彈 是福利VS好嘔心 對於這位Coser新穎露骨的商品，網民均有不同睇法，有網民大讚她有頭腦，「在業界是一種獎勵」、「真的會有市場」、「我哋唔可以撇除任何可行的經濟方案」。惟亦有大批網民認為行為嘔心，「完全教壞人。這樣做想表達什麼」、「真浪費食物！」「隔住個mon都感覺到濃烈嘅味道」、「對腳又唔係靚，點解要腳踩做賣點」、「沒人愛的宅男買的！」。不過女Coser也高EQ地回應：「那有，那是我對粉絲們的愛。」之後再曬出烤過的「腳踩吐司」直呼：「它還沒壞掉耶，好耐久XDDDD。」