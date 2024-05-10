網上熱話｜小紅書點評香港5大最差地區 中產住宅區竟然排頭位 網民：窮人先咁諗

香港各區都有自己的特點，部分地區甚至會令人有既定印象，例如網民經常笑稱屯門、元朗、天水圍的居民「騎牛返工」，而港島區的人則會被貼上「有錢」標籤等。早前，有網民就發現小紅書上竟然有內地網民公開發文，直接點評香港5大最差地區，部分著名的中產住宅區更榜上有名，引來大批香港網民熱議。

小紅書點評香港5大最差地區 香港各區都有自己的特色和賣點，近年內地網民興起特種兵式旅遊的關係，幾乎在全港各區都可以看到他們的身影，到處遊歷打卡。小紅書近日流傳香港5大最差地區，並逐一點評各區的缺陷，引來大批本地網民關注。以下一起看看小紅書上認為香港最差的5個地區！

圖片來源：Unsplash@Ruslan Bardash

第5名： 港島中半山區 排名第五的是港島中半山區，原因直指「容易堵車＋附近無食肆」。文中雖然寫明中半山區是「香港傳統富人區」，卻「沒有想像中舒適」，更揚言「完全不明白那些人那麼迷戀中半山，每天都堵車，半夜回家試過遇到野豬」，又批評指「該區沒有夜宵選擇」、「周末叫車要等很久，要麼不斷加錢」。

第4名： 北區 第四名是北區，內文更直指是「上水和粉嶺區」，只因這些地段「距離香港市中心太遠」，「坐車去九龍太浪費時間，自己開車又容易遇到堵車情況」、「區內只有幾個小商場」。又嫌棄地理位置靠近內地，以致「日常生活中都有大量內地人」，感覺猶如「脫離了」香港生活。

第3名： 觀塘安達臣區 觀塘安達臣區排名第三，原因為「交通配套不完善」，直言「去觀塘市中心都堵半個鐘」、「全都是建築工地，塵土飛揚」，更被網民評選為「最差居住環境Top 3」。

第2名： 深水埗區 深水埗區排第二，矛頭直指該區「品流複雜，五湖四海」，又指很多人對深水埗區的印象都是「赤貧地區」、「附近很多公屋」、「大量拾荒老人家和神智失常的人」、「晚上9點後的小巷都是人間禁地」、「超過10點後都不敢出門」。

第1名： 日出康城區 排行第一位的竟然是位於將軍澳的康城，該區屬高尚住宅區，但「人太多，好像大型監獄」、「從上班出門那一刻到下班回到家，感覺自己是一顆社會齒輪，港鐵和巴士就是兩條輸送帶」，更嫌棄與堆填區相近，有堆填區的臭味」、「體感很辛苦」。