自從香港政府致力打擊濫用公屋的住戶後，所用的措施和手段都頗為嚴格，除了用獎勵制度鼓勵其他市民互相舉報之外，近日有公屋戶就再次討論房署職員的工作內容。大批網民分享房署職員辦公時間無定時，間中會突然出現在家門口，擾民又辛苦！

公屋戶無奈分享 房署職員夜晚逐戶查身份證 早前，一位公屋戶在社交平台發文，表示想分享下現今公屋住戶的處境，直言「原來房署會晚上家訪，今日晚上7點幾8點，房署職員上來家家戶戶查身分證」，突如其來在住戶休息時間出現，令他們十分錯愕。

圖片來源：Facebook@公屋討論區 - 香港facebook群組

質疑辦公時間無定時 凌晨時分、黑雨都出動 發文者坦言「以為佢地（房署職員）只會辦公時間來」，但原來現時房署職員的辦公時間難以預測，除了晚上7、8點突然出現之外，有其他公屋住戶就留言表示「上次黑雨都有職員上黎家訪，係門口叫你比個身份證睇下」、「玩到凌晨12：00都有」、「見過對面屋10點半都仲做緊」。

網民苦呻：好擾民！ 雖然房署職員都是「打份工」，網民亦深明「人地食OT，你就合作吓」、「人哋返工，居民又返工，唯有ot夜晚做囉」，但仍有大批住戶直斥這個做法「好擾民」、「我聽到門口好嘈」，又揚言「呢個鐘數有啲人未返屋企，又有啲可能係仔女去父母屋企食埋飯先返屋企，唔知查完有咩用」。