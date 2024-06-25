網上熱話｜日本網民事隔5年訪港極失望 2大經典光景不再：一切都變了

不少外地旅客都喜歡來港旅遊，只因香港的五光十色與高樓景色對他們來說十分璀璨奪目。惟自從疫情幾年經濟大受影響，加上香港本地亦不斷隨著社會發展已改革創新，不少街頭面貌，甚至是香港人的習慣早已逐漸改變。早前一位日本網民就在社交平台上發文，直指自己事隔5年後終於再次訪港，本以為能夠再次欣賞當年的風土人情，卻沒料到2大香港的經典光景早已再不，令他不禁感慨地表示「一切都變了」，引來大批網民熱議。

日本網民事隔5年再訪港 影風景相發文慨嘆 香港一向都是旅遊勝地之一，地方細細，但其實每個角落都有其獨有風光特色，加上黃金年代的港產片加持，不少外地旅客都希望能親身來港，感受一下香港本地的風土民情。不過經過幾年疫情及香港本地的創新轉變，不少街頭面貌甚至是港人自身的習慣早已逐漸改變。早前，一位日本網民就在社交平台上發文，直指自己事隔5年終於再次訪港，原以為能夠一睹當年的風采，沒料到早已物是人非，更將風景相拍下在網上感慨。

2 大經典光景不再：一切都變了 發文者稱當年來香港的時候，對兩大經典光景的印象特別深刻，更附上兩張在旺角西洋菜南街同一個地點拍攝的今昔對比圖。相中可見，5年前的旺角街頭人頭湧湧，不少港人或遊客在行街，沿路亦有不少小販攤檔。此外，最引人注目的一定是街上密密麻麻的霓虹燈招牌，惟5年後的現時在只剩下極少數，與5年前大相徑庭，不禁感慨表示「已經5年沒有來過香港了，很令人失望，因為一切都改變了」。