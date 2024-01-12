網上熱話｜港人狠批麥當勞豬柳蛋變馬卡龍size 成年人食唔飽僅1原因會幫襯 網民：4啖食完巨無霸

提到香港的快餐店，總會發現不論在任何時間，麥當勞總會有長長人龍，只因方便快捷之餘，食物的售價亦較相宜，可選擇的食物種類亦夠晒多。不過，麥當勞近年的售價和食物質素就不時遭受爭議。早前，一位港男就在社交平台無奈發文，直指自己已很久未有幫襯麥當勞，惟久久食一次仍令他感到十分失望，只因麥當勞已由一直以來的方便抵食變貴夾唔飽，更揚言現時豬柳蛋「就快變馬卡龍size」。
港男久違幫襯麥當勞 由方便抵食變貴夾唔飽
早前，一位港男在社交平台發文，直指自己對麥當勞極度失望。他表示自己已很久未有幫襯麥當勞，最近入內才突然驚覺現時麥當勞的售價變得好貴。從他上載的照片中，可以看到現時早餐時段的魚柳包套餐要價$34，而豬柳蛋漢堡套餐則要$34.5。事主指自己買了一個豬柳蛋漢堡套餐，惟漢堡到手後發覺份量很小，不禁大呻「豬柳蛋就快變馬卡龍size」。
港人稱僅1情況會幫襯 直指細路仔都食唔飽
事主的發文引來大批網民留言熱議，有港媽表示自己平常基本上不會幫襯麥當勞，只有在1情況下方會無奈地入內幫襯，她表示「如果唔係乜都收晒無嘢食，我都唔會揀麥當勞」。又指現時的餐點份量細到「細路仔都食唔飽」、「次次都要叫個麥樂雞餐加個特價包先夠」，更有網民失望地表示現時的巨無霸已經縮水縮到「4啖可以食完」。
網民對麥當勞再無期望：難怪要北上搵食
麥當勞絕對是眾人童年回憶之一，長時間無食更會突然想念裡面的餐點，惟有網民就唏噓地感嘆「已經對麥當勞冇期望，只識加價但食物質素越嚟越差」、「啲包細過拳頭」，又回應指除了事主形容「豬柳蛋變馬卡龍」，「Big Mac（巨無霸）都變咗雞仔餅好耐」。亦有網民以此作為港人頻頻北上飲食的原因，直指香港的快餐店「越嚟越hea，但又愈嚟愈貴」、「難怪香港市民咁喜歡北上搵食」。
麥當勞卡路里｜薯條、麥樂雞、蘋果批、精選早晨套餐熱量幾高？附健康點餐建議
農曆新年2024｜龍年全港商場利是封合集 限定利是揮春款式/換領方法