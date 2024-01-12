網上熱話｜港人狠批麥當勞豬柳蛋變馬卡龍size 成年人食唔飽僅1原因會幫襯 網民：4啖食完巨無霸

提到香港的快餐店，總會發現不論在任何時間，麥當勞總會有長長人龍，只因方便快捷之餘，食物的售價亦較相宜，可選擇的食物種類亦夠晒多。不過，麥當勞近年的售價和食物質素就不時遭受爭議。早前，一位港男就在社交平台無奈發文，直指自己已很久未有幫襯麥當勞，惟久久食一次仍令他感到十分失望，只因麥當勞已由一直以來的方便抵食變貴夾唔飽，更揚言現時豬柳蛋「就快變馬卡龍size」。