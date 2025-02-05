網上熱話｜港女叫工人姐姐幫手切梨 漏俾1物即被網絡公審 網民：零舍麻煩

香港不少人都有請工人姐姐幫忙做家務或照顧家人，但與工人姐姐相處的確需要很多學問，雙方亦需要花時間磨合和習慣。近日一位港女在網上發文公審自己的工人姐姐，直斥對方連切梨都做唔掂，引來大批網民留言鬧爆事主「港女真係零舍麻煩」。

港女叫工人姐姐幫手切梨 事後不滿發文公審 網路不時都會看到與工人姐姐相處的帖文，其實要與一個陌生人同住同食，的確需要很長時間磨合，亦需要雙方的包容和了解。近日一位港女在社交平台上發文，指自己的工人姐姐連幫她切梨都做唔掂，更因而網絡公審，引來大批網民熱烈討論。

漏俾1物如罪大惡極 事主指，自己僅要求工人姐姐幫手「切個梨」，豈料工人姐姐切完將梨用碗裝住拿給她的時候，就問她「使唔使叉？」，事主即時無名火起，「我話要叉，唔通我用手食？」。工人姐姐最終為她送上叉子，但原來事主連枝叉的擺叉亦十分講究，不滿姐姐將叉橫跨全個碗擺放，直斥「攞隻叉仲要咁擺，你真係有叉用」。

網民：港女真係零舍麻煩 帖文引起大批網民熱烈討論，大部分網民不滿事主的睇法和行為，留言鬧爆指「啲港女真係零舍麻煩」、「擺枱面有啲潔癖L會話整污糟隻叉，插住啲梨又唔夠力」，亦有網民嘲諷表示「咁X巴閉立即終止合約遣返佢囉，食生果唔用叉有幾出奇？」、「果然女人先會刁難女人」。