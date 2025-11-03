搵工一向都是人生難題之一，有邊個唔想搵到份舒舒服服、人工高又福利好嘅工，奈何現實總是殘酷，就算收到offer都要諗過度過先落最終決定。早前，一位正在英國留學的港女，就同時收到兩份新工的offer，一份在英國，另一份則在香港，兩者福利差好遠，但發文者就仍然心大心細未揀好，惟有上網向網民索取意見。
港女同時收2新工Offer
早前，一位港女在討論區發文，劈頭直指自己「喺香港做咗一年嘢之後去咗英國讀書」，兩邊都有搵下工的她近日接連「收到兩個offer」，但就仲「諗緊點揀好」。
英國25k VS 香港22k
她在文中列出兩份工的人工和福利，香港的工作有22k人工，公司屬於中型規模，有14日有薪年假。至於英國的則為「HKD 25k，大公司，25日AL」，工作模式可混合返公司和在家工作，人工「扣返稅」同香港差不多，但福利就相差甚遠。
網民投票一面倒
發文者強調「無特登想喺英國定香港生活」、「睇機會做人」，而帖文亦成功引來大批網民投票熱議。大部份網民一面倒認為發文者應選擇英國的工作，揚言「25日AL仲有咩要諗」、「講真我都唔明有乜嘢咁難諗，仲要係外國工作經驗，人生有幾多呢啲機會」。惟有人就認為在英國搵25k難以維繫生活，亦有人指「英國25日AL好似好多，但bank holiday得幾日，計埋其實相差好少」、「香港計埋公眾假期其實差唔多」。