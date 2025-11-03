網上熱話｜港女同時收2新工Offer 英國VS香港公司大比拼 心大心細求意見：點揀好

搵工一向都是人生難題之一，有邊個唔想搵到份舒舒服服、人工高又福利好嘅工，奈何現實總是殘酷，就算收到offer都要諗過度過先落最終決定。早前，一位正在英國留學的港女，就同時收到兩份新工的offer，一份在英國，另一份則在香港，兩者福利差好遠，但發文者就仍然心大心細未揀好，惟有上網向網民索取意見。

港女同時收2新工Offer 早前，一位港女在討論區發文，劈頭直指自己「喺香港做咗一年嘢之後去咗英國讀書」，兩邊都有搵下工的她近日接連「收到兩個offer」，但就仲「諗緊點揀好」。

英國25k VS 香港22k 她在文中列出兩份工的人工和福利，香港的工作有22k人工，公司屬於中型規模，有14日有薪年假。至於英國的則為「HKD 25k，大公司，25日AL」，工作模式可混合返公司和在家工作，人工「扣返稅」同香港差不多，但福利就相差甚遠。