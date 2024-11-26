網上熱話｜港女搭港鐵遇柱男 出言勸告反被1句反駁 網民教用狠招KO

交通工具上的爭議和衝突屢見不鮮，有時真的會感到十分無奈。近日，社交平台上又流傳一單在港鐵上的不快經歷，引來大批網民留言熱議。

港女搭港鐵遇柱男 早前，一位港女在社交平台上發文，直指自己近日乘搭港鐵時就遇上不快經歷。她表示自己當時站在港鐵扶手前方，惟一位男子一直將自己的身體緊貼扶手，勢要飾演一名「柱男」。從她上傳的照片中，可見身穿白T藍外套、軍綠色長褲的男子幾乎將整個右邊身體都貼在扶手之上，令其他人無得扶。

出言勸告反被1句反駁 事主指自己在影相之前其實曾經嘗試出言勸告，先問對方「可唔可以唔好挨住」，奈何對方回應「關你咩事 你咪捉上啲囉」，而當事主再接再厲表示「條柱拎黎挨？」，對方則厚面皮地指「係呀 關你咩事」，並繼續我行我素，令事主十分無奈。

網民教用狠招KO 事主於文末感慨「個個都冇扶手捉，個個都唔出聲」、「其實，係咪個個都都咁怕事？」，直指很多乘客都自己啞忍，沒有出言勸告。大批網民留言熱議，有網民表示「完全唔理解點解香港依家多左咁多呢啲生番，好似憑空無啦啦呢兩年就出現咁，以前都唔覺有呢啲生番」、「而家啲人唔知點解係要咁鬥氣」、「試過遇到啲人個背脊挨柱，我隻手一野攝落去揸扶手，間中郁下手頂佢咁，佢都可以堅持到大家到站落車」。更有網民教路「一手連埋佢啲頭髮揸實條柱」、「試過捉住佢頭髮位置，捉住佢一小束頭髮，頭髮同扶手用力捉，個女仔痛企番喺度，佢望住我，我扮睇唔倒繼續睇電話」。