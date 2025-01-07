天寒地凍之下，不少人都會選擇到一些可以浸溫泉的地方旅遊，除了享受溫熱泉水帶來的暖意外，亦能藉此放鬆身心。不過有特殊體質的人就要多加小心，否則一不留神就容易浸出禍！近日一位港女遊日浸溫泉時，就因為做了1個舉動而令她全臉腫脹，最後更需要入8小時急症室，認真恐怖！
港女日本浸溫泉惹禍 入8小時急症室
日前一位港女在社交平台上發文，直指自己近日到訪日本三大溫泉之一的「有馬溫泉」，原以為可以輕輕鬆鬆享受溫泉，沒料到浸完之後竟然需要直衝當地的急症室，更一留就留足8個鐘，令她不禁揚言「真係以為自己就嚟釘」。
做1行為引致全臉腫脹
事主坦言「傳說佢（溫泉水）可以保濕又可以美肌，咁就好happy咁潑埋上面」，豈料一潑發現「好乸」、「果陣以為自己過份乾燥而啲聖水又好保濕」、「點知出嚟之後我就塊面紅到幽靈公主咁，眼底兩大個鮮紅色三角形」。原以為全因自己太乾燥，惟翌日「塊面開始腫就覺得唔對路」、「越等越嚴重去到後面成塊面不斷流膿（唔影上嚟了，真係好核突），等咗7個鐘終於見到醫生，入到去即刻瞓床抽血，每隔一陣就有越嚟越老嘅醫生嚟問我病徵，以為咩疑難病症，細嘅唔識睇要Call啲大佬嚟」。
診金盛惠千二蚊 網民：睇到都覺恐怖
樓主續說，留醫8小時後，醫生得出結論是樓主有「溫泉水過敏」，「應該係有好多礦物質而我對其中某啲敏感，有馬溫泉個水就係碳酸泉」，當地急症室「最後開咗4種藥，有國民健康保險嘅情況下承惠23,340円（HKD$1200）」。是次無奈經歷亦令大批網民湧入留言，有網民問事主「你之前有冇浸過溫泉」，事主回應指「有呀，冇試過咁樣，但諗返一次係手上面有疹，然後果個位有惡化，我自己查保濕嘅護手霜就冇事，所以冇擺喺心度」，亦有大量網民表示有類似經歷，「我上次喺日本都係咁…全面、全手、腳…好恐怖」、「我個腫法同你差唔多，只不過我集中喺個嘴唇邊，都係出晒水泡咁樣，嗰陣個嘴同小夫冇分別」、「我都試過最後一日去浸，一到夜晚上機對腳腫到行唔到，嚇到一落機即去急症。」