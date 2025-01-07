天寒地凍之下，不少人都會選擇到一些可以浸溫泉的地方旅遊，除了享受溫熱泉水帶來的暖意外，亦能藉此放鬆身心。不過有特殊體質的人就要多加小心，否則一不留神就容易浸出禍！近日一位港女遊日浸溫泉時，就因為做了1個舉動而令她全臉腫脹，最後更需要入8小時急症室，認真恐怖！

港女日本浸溫泉惹禍 入8小時急症室 日前一位港女在社交平台上發文，直指自己近日到訪日本三大溫泉之一的「有馬溫泉」，原以為可以輕輕鬆鬆享受溫泉，沒料到浸完之後竟然需要直衝當地的急症室，更一留就留足8個鐘，令她不禁揚言「真係以為自己就嚟釘」。

做1行為引致全臉腫脹 事主坦言「傳說佢（溫泉水）可以保濕又可以美肌，咁就好happy咁潑埋上面」，豈料一潑發現「好乸」、「果陣以為自己過份乾燥而啲聖水又好保濕」、「點知出嚟之後我就塊面紅到幽靈公主咁，眼底兩大個鮮紅色三角形」。原以為全因自己太乾燥，惟翌日「塊面開始腫就覺得唔對路」、「越等越嚴重去到後面成塊面不斷流膿（唔影上嚟了，真係好核突），等咗7個鐘終於見到醫生，入到去即刻瞓床抽血，每隔一陣就有越嚟越老嘅醫生嚟問我病徵，以為咩疑難病症，細嘅唔識睇要Call啲大佬嚟」。