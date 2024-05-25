網上熱話｜港女花過萬元請全家去旅行 停俾1個月家用竟被母用4字責怪：以為自己係債仔

家家有本難唸的經，即使父母與子女都想對方好，但有時會因一個不小心舉動，或一句無心之言而影響雙方關係。一名孝順港女在討論區上發文，苦呻「交家用交到以為自己係債仔​​」。事緣她近月花費過萬元請全家去旅行，因而想暫停俾1個月交用，母親得悉後竟在旁人面前以4字責怪女兒，令她不禁感到心灰意冷，覺得自己俾家用的舉動在父母眼中僅是「還債」。

孝順港女花過萬元請全家旅遊 欲停俾 1 個月家用 俾家用一向是網民熱議的話題之一，只因應唔應該俾、俾幾多都有不同看法，部分人更認為俾家用反而會令父母子女因錢銀鬧不和。早前一位港女就在討論區上苦呻，指自己「交家用交到以為自己係債仔​​」。她自言畢業出來工作後，「每個月都會準時月頭比家用比呀媽」，惟今個月因為「打算帶成家去旅行」、「我包機票加酒店錢都萬幾」，加上「母親節又請食飯洗左d錢」，因而想暫停俾1個月家用「回下氣」。

母親對無家用收極不滿 人前用4字 責怪 女兒 其實女兒主動包起機票酒店請全家去旅行，又請家人食飯，已經是一件難得的事，惟事主的母親卻不以為然，竟然向其他家人埋怨女兒「好耐無俾」家用，令事主憤怒之餘又心灰意冷，「佢可以話我今個月無比，但係唔可以屈我話好耐都無比」、「同埋可能我以為佢會體諒我呢個月洗費比較大，所以都幾心淡」。