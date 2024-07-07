網上熱話｜港女迴轉壽司店食甜品中伏 檸檬片疑俾人咬過 網民分享更噁心經歷

近來愈來愈多港人鍾情北上搵食，但部分本地食府仍然大受歡迎，當中以日本菜最熱門，不少壽司連鎖店不論幾點，門外總有長長人龍排隊等食。不過近日有港女在幫襯連鎖迴轉壽司店時，就遇上不快經歷，一位港女在社交平台上發文，直指自己在迴轉壽司店食甜品時，想打卡之際方知原來中伏，蛋糕上的其中一塊檸檬片疑俾人咬過，更引來大批網民表示這間食肆原來有前科！
港女幫襯迴轉壽司店 食甜品打卡始揭中伏
香港人出名鍾意搵食，近年大批港人北上吃喝玩樂，但部分食店仍然大受歡迎，當中就以日本菜最為熱門。早前一位港女在幫襯一間位於炮台山的連鎖迴轉壽司店時，本來已開開心心食到甜品部分，豈料想幫靚靚蛋糕影相send給朋友之時，方驚揭原來自己已一早中伏！
蛋糕含3塊檸檬片 最底一塊疑被咬過
事主發文稱「有新甜品影張相俾朋友」，據她上傳的照片中，可見一個四四方方的蛋糕上放有3片檸檬片，貌似酸酸甜甜幾開胃，惟當她吃完第一片，「諗住食第二片檸檬時，發現第三片係咁樣」。可見該片檸檬的所有「有肉」部分已被憑空消失，令事主不禁崩潰道「除左被人咬過仲有咩可能性會變到咁呢」。
店員咁處理 網民分享更噁心經歷
事主當時馬上向店員反映，盼對方能「同廚房反映下」，而店員的處理方法為「最後影左相同cancel左碟甜品」，食到疑似二手檸檬的一事就此告終。不少網民均認為「好大機會係重用啲檸檬」、「同你試左味先」。有網民稱「可能界左啲肉做檸檬汁」，奈何「賣相好差」說服不了眾人。有網民更揚言該連鎖迴轉壽司店早有前科，直指幫襯這間食肆「一定要坐响出食物嘅位置頭十個，否則咩事都有可能」、「佢哋全無專業可言」，更有人聲稱自己在幫襯大圍分店時，「夾起舊壽司諗住點豉油，點知其中一件舊飯已經有豉油係度，同職員反映，佢好細聲同我講唔好意思，可能有客人唔要放番上枱」，十分恐怖！