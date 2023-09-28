網上熱話｜港漂大學生苦呻香港人惡言相向 經歷4件事處處被排斥：後悔來了

中港矛盾問題屢見不鮮，大部分源自於彼此的語言和生活習慣不同，因而引起不少矛盾及衝突。早前，一位由內地遠赴香港升讀大學的女學生就在社交平台上發文，苦呻香港生活與理想中嚴重不符，雖然當時僅開學約兩星期，但已因種種原因令她頂唔順。她表示香港人經常對她惡言相向，自己的生活不但處處遭受排斥，更因經歷4件事而令她幾乎面對面抑鬱，引來廣大內地網民熱議，紛紛指好有同感，更揚言「港人都很排外」、「他們是真的兇」！

港漂大學生苦呻處處被排斥 經歷4件事面臨抑鬱：港人都好兇！（圖片來源：SBS《Alice》劇照）

港漂大學生生活處處碰壁 疑因講普通話被排斥 早前，一位由內地來港讀大學的女學生就在小紅書上發文，指自己因為香港人的種種行為而令她「很焦慮，快發瘋，很想哭」。雖然她發文時僅開學短短兩星期，但不論是在大學裡或是在香港社區內，均處處碰壁，更懷疑是因為自己以說普通話為主，因而令香港人對她百般刁難。發問者又無奈表示，自己一直以來都很嚮往香港的生活，因此一直努力學習盼能來港升學，沒料到理想與現實會嚴重不符，令她感到非常大壓力和委屈。

經歷4件事面臨抑鬱 苦呻港人惡言相向 發文者自開學以來，每天上堂均學到「頭昏腦脹，眼藥水、通鼻棒都不離手」，而香港老師的講書速度亦令她難以適應，直指「速度快得跟不上」，只可以自己在課後不停重複溫習，自學教學才可明白到每一堂的重點。可能因為跟不上課堂進度，她苦呻「做題目時仍十分吃力」，加上初來報道未認識太多朋友，「上課下課都是自己一個」難免感到孤獨。最令她痛苦的，是自己講普通話被港人排斥，坦言有次到一家多人打卡及推介的小店，縱使對店內的惡劣態度已有心理準備，但到真的「被兇」時仍忍不住掉眼淚，認為很大壓力和委屈。