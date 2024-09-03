每個地方都有自己獨特的文化和習慣，一直生活在當地的人往往因為習以為常，未能理解當中的特別。早前一位港漂女在社交平台上發文，指自己在香港街頭上經常觀察到一個現象，令她羨慕不已，更拍照上傳與眾人分享，引起大批網民熱烈討論中港兩地之間的文化差異。

港漂女香港街頭見1事 羨慕香港老人家 一位港漂女在社交平台上以「為什麼常常能看到HK的老年夫妻手牽手啊」發文，直指自己在香港街頭經常可見手拖手的老人家，「在香港街頭，總是能看見手牽手一起逛街的爺爺奶奶」、「感覺香港人在的感情表達方面真的很直白大方」。

溫暖畫面極有愛 藉此感慨兩地文化 她將部分看到的畫面拍下，並上傳與眾人分享，「表達愛不是年輕人的專屬，一大早就被這一幕治癒了，sweet分享給大家」，更藉此感慨兩地文化，「可能是這邊沒有太重的催婚催生的觀念，很多人找到自己真正喜歡的人才會結婚，所以三四十歲還單身的也很多，結婚的很多都能恩愛到老」。

網民留言討論中港婚姻差異 發文者亦表示，內地對戀愛及婚姻的觀念與香港不同，「內地感情表達就很含蓄，別說爺爺奶奶，我都很少見到自己爸媽出門牽手，過年的時候拍全家福，想讓爸爸摟著媽媽靠近點拍，他們都還有點不自在」。網民亦留言表示「香港人結婚是建基於愛」、「香港當年婚姻是戀愛自由，大陸婚姻是媒妁之言」、「六、七十歲的確實，見沒幾面就結婚了，我們村裡保守」。