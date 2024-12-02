網上熱話｜港漂空姐逾8千蚊租北角單位 全屋僅XXX呎 因1事堅持租住

香港地的房屋問題一直都備受爭議，要在地少人多的香港找到容身之所，無疑是一件困難又大壓力的事。早前一位港漂空姐接受小紅書博主的採訪，分享自己現時以逾8千蚊租住的北角一個單位，單位呎數略細，但事主就因1事堅持租住！

港漂空姐分享日常 逾8千蚊租北角單位 該位港漂空姐接受小紅書博主訪問，分享自己留港生活的日常。據悉，是次影片的主角曾參與2024年香港小紅選舉，惟她在25強止步，之後轉戰航空界，決定衝上雲霄做空姐。她分享自己以逾8千蚊港幣的租金，租住位於港島北角的單位，決心要在香港發展一番事業。

全屋僅XXX呎 因1事堅持租住 影片中，可見她所居住的單位不算有太多空間，她亦表明單位僅得130呎，不過勝在大廈大堂企理，有管理員及螢幕顯示閉路電視畫面。而她亦精心布置蝸居，大門位置放了兩層鞋架，牆上有幾個掛鈎掛鎖匙與雜物，門口地上亦擺放了蝴蝶造型地氈。單位雖小，但廚房、雪櫃、洗衣機及乾濕分離的獨立廁所樣樣齊，事主坦言自己堅持租住的原因，全為鍾情睇林峯主演的《溏心風暴之家好月圓》，該劇大部分取景都選址北角，成為她選擇居所的原因。

網民嘆：咁辛苦為乜！ 事主的居住環境和原因引來大批網民熱烈討論，有網民讚賞事主對自己要求有足夠的了解，惟大部分網民卻認為她自己「攞苦嚟辛」，直言「既然廣州生活得咁好，點解要落嚟香港呀？」、「香港這房子根本就不是人住的，這麼小」，更有人出言嘲諷事主「說的很簡單，實際還是希望找個有錢人嫁了」，惹來不少爭議。