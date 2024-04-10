網上熱話｜港男元朗Cafe買1杯咖啡坐足50分鐘 被趕走後嬲爆列2宗罪 網民：好心包容下

近年越來越多人選擇北上吃喝玩樂，除了價錢比香港便宜之外，亦有指內地的服務員大多比香港態度好和有禮，因此在綜合各項因素後決定放棄留港消費，不過亦有人認為香港的部分店舖自己「做衰」個名。早前一位港男在周末幫襯元朗一間Cafe，購買1杯咖啡後坐足50分鐘，豈料竟被店員勸走，令他怒極發文列餐廳2宗罪，引來大批網民留言鬧爆！
港男假日幫襯元朗Cafe 買1杯咖啡坐足50分鐘
假日留在香港消費的人買少見少，不少商家亦因此逐漸捱唔住，出現結業潮。不過，有人認為部分香港店舖的「死因」全因自己「做衰」個名。早前，一位港男在社交平台發文，直指自己周末幫襯一間元朗Cafe，當天僅買了一杯「Dirty」後，留在店舖內「坐咗50分鐘」，沒料到50分鐘後竟被店員勸他離開，令他怒極發文。
被店員好言勸走 嬲爆列餐廳2宗罪
事主表示，自己「只係坐咗50分鐘」，惟店員主動表明「先生唔好意思，今日堂食比較多」，最後更要求他離開。事主對這個做法極度不滿，直指「我知道你地係做生意，但我唔覺得你連一個鐘時間都唔俾我坐，仲要趕走我」，更疑似因不滿而列餐廳2宗罪，包括咖啡「Dirty嘅做法錯晒」，曾經試過涉事店舖出品之手工意粉的他，亦怒斥「所謂嘅手工，其實係包裝貨色，因為佢唔係用全蛋加麵粉做出嚟，一食就知道」。
網民唔撐事主 苦口婆心留言：包容下啦！
事主在文末再次強調這間cafe的種種「罪狀」，直指「咖啡唔得，意粉虛構手工製作，仲要坐一個鐘都唔夠就趕你走」，最後更諷刺地祝福「希望你生意越嚟越好」。發文引來大批網民熱議，大批網民唔撐事主，留言指「市道咁差，難得星期六佢有生意，俾啲生存空間佢啦」、「佢都算客客氣氣，香港人包容下啦」。惟亦有網民認為事主講法無錯，反駁指「要體諒同業主講啦，人地真金白銀幫襯架大佬」、「去咖啡店緊係要坐慢慢嘆，店主唔想俾人坐不如轉做雙餸飯」。