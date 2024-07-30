網上熱話｜港男太古城買飯盒似足廚餘 網民苦中作樂：響應奧運先咁

港男太古城買飯盒似足廚餘 打開盒嚇一跳 網民：響應奧運 買外賣後幾趕都好，最理想的做法都是先打開看一看才拎走，以免引起一些不必要的誤會。早前，一位港男在太古城買完外賣後，正正因為未有即場查看，因而在回家打開飯盒時嚇一跳，引來大批網民爆笑。

港男太古城買飯盒 四季豆白飯盛惠XX元 早前，一位港男在社交平台上發文，直指自己剛在太古城冰廳外賣了一個飯餐回家，沒料到打開後竟有驚人發現。發文者稱他購買的四季豆配白飯盛惠78元，惟餐點的份量卻與價錢略有衝突。

打開飯盒似足廚餘 在發文者分享的照片中，可見四季豆只佔飯盒的一半，另一半基本上全是油，而白飯亦只有盒子的約三份之一，份量可謂少得驚人。事實上，因為發文者未有表明相中意思，有網民甚至誤會發文者是吃了一半後才影相發文，「仲以為你食到一半發覺唔對路、好難食要出post X添」，只因飯盒似足食剩的廚餘。