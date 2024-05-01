網上熱話｜港男買外賣加$3換餐具 到手驚見係1對XX 網民：越嚟越痴線

近日最令一眾市民困擾的，莫過於香港的限塑令，大家買外賣如果沒有自備餐具的話，就需要習慣轉用紙/木餐具，又或者加錢換購餐廳有提供的餐具。不過有時就算願意加錢，都唔知食肆會俾咩你用。一名港男在社交平台上苦呻，指自己近日在買外賣時，明明已額外加$3向食肆換購餐具，豈料到家準備開餐時，卻發現餐廳所提供的竟然是一對XX，令一眾網民不禁表示食肆在限塑令下已經「越嚟越痴線」。

港男茶餐廳買外賣 特登加$3換餐具 香港近日實行限塑令，以往大家買外賣用慣用熟的塑膠餐具已成過去，現時只能用木/紙餐具，又或是自備餐具出街。部分食肆為了方便一眾食客，特意推出加錢換購的餐具，有些可以自行洗淨後重用，吸引食客購買。早前一位港男在社交平台上發文，直指自己在買外賣時，因準備食麵特登向食肆額外付費$3，原以為食肆會提供筷子，沒料到最後卻只得到一對XX！

到手驚見並非筷子 竟提供XX進食 據事主貼出的單據中，可見他外賣了火腿通粉、吉列魚柳餐及沙嗲牛肉出前一丁等等，為方便進食亦主動加錢表示「需要餐具」，惟到手竟是兩條平時用以飲熱飲的「攪攪棍」，令事主不禁無奈道「我加錢要餐具，都唔係俾對雪條棍我食麵掛」。當他以為餐廳「俾錯」，特意致電詢問時，餐廳堅稱「冇俾錯餐具」，意指事主加$3後亦只能用兩條木棍進食。